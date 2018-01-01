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      Рост доходов домохозяйств ЕС и еврозоны ускорился в конце 2019 года

      15:29Распечатать

      EPA/ARMANDO BABANI

      Москва, 28 января - "Вести.Экономика". Рост реальных доходов домохозяйств в еврозоне и в странах Евросоюза ускорился в конце 2019 г., сообщило европейское статистическое ведомство Eurostat.

      Реальный доход домохозяйств в расчете на душу населения в III квартале 2019 г. в еврозоне вырос на 0,4% после роста на 0,3% в предыдущем квартале.

      Реальное потребление домохозяйств в расчете на душу населения в июле-сентябре увеличилось на 0,4% после повышения на 0,1% во II квартале.

      В целом по странам Евросоюза (28 стран) повышение реальных доходов в III квартале ускорилось до 0,7% после 0,3% кварталом ранее. Реальное потребление выросло на 1% после увеличения на 0,4% в апреле-июне.

      Рубрики: Статистика, Европа

      Метки: еврозона, Евросоюз, реальные доходы, Eurostat

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