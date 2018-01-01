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      В Сингапуре вступает в силу новое законодательство для криптобизнеса

      13:53Распечатать

      Москва, 28 января - "Вести.Экономика". Сингапур вводит новое законодательство о платежах, которое дает возможность глобальным компаниям, работающим с криптовалютой, расширить свой бизнес в стране, впервые обратившись за лицензией на операционную деятельность.

      В Сингапуре вступило в силу новое законодательство, позволяющее криптовалютным компаниям возможность получить лицензии для легального осуществления своей деятельности. Закон "О платежных услугах", который вступает в силу во вторник, представляет новую правовую основу для компаний, занимающихся цифровыми платежами и торговлей криптовалютой.

      Помимо того, что криптовалюты попадают в нормативно-правовую базу, закон передаст Денежно-кредитному управлению Сингапура официальные полномочия по надзору за рисками кибербезопасности и контролем за отмыванием денег и финансированием терроризма с помощью криптовалют. Согласно анонсу закон поможет "усилить защиту потребителей и укрепить доверие".

      Токийская криптобиржа Liquid Group Inc., лондонская Luno и сингапурская BiKi уже объявили о намерении подать заявку на получение лицензий. Генеральный менеджер Luno Шерри Го считает, что законодательство предоставит конечным потребителям четкое понимание об игроках криптовалютного рынка, которым они могут доверять. "Мы приветствуем этот закон с распростертыми объятиями", — заявил генеральный директор Liquid Майк Каямори.

      Закон был принят еще в январе 2019 г., однако вступил в силу лишь год спустя. Он будет регулировать широкий спектр компаний в сфере цифровых платежей, включая "новые типы платежных услуг, такие как сервисы на базе цифровых платежных токенов". Таким образом, обеспечить соблюдение его требований должны все биржи криптовалют и другие компании с похожими коммерческими моделями.

      Похоже, что таким образом Сингапур намерен сократить образовавшийся разрыв с Японией и Мальтой, которые уже стали крупнейшими хабами для криптовалютных компаний. Повышенный интерес центробанков к цифровым активам спровоцировал ответную реакцию со стороны регулирующих органов по всему миру. Официальные лица Денежно-кредитного управления Сингапура заявили, что регулирующая структура, основанная на деятельности и сфокусированная на риске, позволит эффективно применять регулирующие нормы и быть устойчивой к изменяющимся бизнес-моделям.

      На регистрацию всем криптокомпаниям страны отведен срок в один месяц. Еще шесть месяцев будет выделено на подачу заявки для получения лицензии платежного учреждения. После этого такие компании будут должны соблюдать все применимые требования в контексте противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. На эту проблему Валютное управление Сингапура обращает особое внимание в силу возможности осуществления трансграничных анонимных транзакций при помощи криптовалют.

      Сингапур традиционно является одной из наиболее благоприятных юрисдикций для регистрации криптовалютного бизнеса в Азии. В ноябре Валютное управление Сингапура выразило готовность допустить криптовалютные деривативы на регулируемые торговые площадки.

      Рубрики: Технологии и IT

      Метки: Сингапур, биткоин, криптовалюты

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