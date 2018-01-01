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      Гонконг приостанавливает железнодорожное и паромное сообщение с материком из-за коронавируса

      15:24Распечатать
      Москва, 28 января - "Вести.Экономика". Лидер Гонконга Кэрри Лэм объявила о планах приостановить высокоскоростное железнодорожное и паромное сообщение с материковым Китаем, чтобы ограничить распространение нового типа коронавируса, сообщает Reuters.

      Лидер Гонконга Кэрри Лэм. Фото: EPA-EFE/JEROME FAVRE

      Высокоскоростное железнодорожное сообщение будет приостановлено с полуночи в четверг, сообщила Лэм. Количество авиарейсов в материковый Китай будет сокращено вдвое, а индивидуальные разрешения на поездки для туристов из материкового Китая будут временно отменены.

      "Я благодарю центральное правительство за поддержку нашей работы в этом аспекте (приостановка трансграничных перевозок) и соответствующие министерства и комиссии материкового Китая за сотрудничество с нами", - сказала Лэм на пресс-конференции.

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      Новый тип коронавируса - 2019-nCoV - распространяется быстрыми темпами. Число погибших в результате вспышки вируса выросло до 106, количество заболевших превысило 4,5 тыс.

      Как сообщали "Вести.Экономика", вечером в воскресенье было объявлено, что всем жителям провинции Хубэй и всем, кто был там в течение последних 14 дней, будет отказано во въезде в Гонконг с полуночи.

      Это произошло, после того как в городе был подтвержден восьмой случай заражения новым типом коронавируса. Все пациенты были в городе Ухань, столице провинции Хубэй, и большинство из них прибыли в Гонконг по линии высокоскоростной железнодорожной магистрали.

      Власти Гонконга в субботу решили ввести повышенный уровень тревоги в связи с распространением вируса. Это предполагает принятие целого ряда мер, включая продление школьных каникул.

      В воскресенье городские медработники и эксперты выдвинули несколько новых предложений о закрытии границы. Альянс работников больничного управления пошел дальше всех, призывая к полному запрету на въезд для прибывающих из материкового Китая. В профсоюзе считают, что запрета на въезд только для прибывающих из провинции Хубэй недостаточно, поскольку 5 млн человек уже покинули Ухань, до того как город был изолирован.

      Лэм защищала свое решение не закрывать границу полностью, отмечая, что такой шаг помешает возвращению домой жителей Гонконга.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Китай, Гонконг, вирус, Кэрри Лэм, коронавирус

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