Минтруд подсчитал число официально зарегистрированных безработных

На 21 января численность официально зарегистрированных безработных граждан в России составила 660,6 тыс. человек, сообщил Минтруд.

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Москва, 28 января - "Вести.Экономика".Минтруд России продолжает мониторинг рынка труда в разрезе субъектов Российской Федерации, который базируется на официальной информации, представляемой работодателями в органы службы занятости, о планируемых увольнениях работников в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата работников, а также введении режимов неполной занятости.С 15 по 21 января 2020 г. численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 0,4 % и составила 660,6 тыс. человек. Годом ранее численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, составляла 691,9 тыс. человек.За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 45 субъектах Российской Федерации. Наибольшее снижение численности безработных граждан наблюдалось в Карачаево-Черкесской Республике, республиках Саха (Якутия), Северная Осетия – Алания, Белгородской, Вологодской, Кировской, Курганской, Псковской областях, Забайкальском, Пермском краях.В 38 регионах отмечен рост численности безработных граждан. Наибольший рост наблюдался в республиках Крым, Мордовия, Тыва, Чувашской Республике, Астраханской, Курской, Тюменской областях, Ненецком автономном округе, Камчатском крае, г. Севастополе.Не изменилась численность безработных в Еврейской автономной области и Орловской области.Суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 95 012 человек.В том числе:численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, составила 17 077 человек;численность работников, работавших неполное рабочее время, – 76 596 человек;численность работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, – 1 339 человек.На 21 января 2020 г. уровень регистрируемой безработицы в среднем по Российской Федерации, по оперативным данным, составил 0,9% от численности рабочей силы в возрасте 15-72 лет.Количество свободных рабочих мест и вакантных должностей, заявленных работодателями в органы службы занятости, на 21 января 2020 г. составило 1,4 млн единиц.