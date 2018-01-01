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      Путин поддержал идею Алекперова провести в Когалыме совещание по развитию моногородов

      15:00Распечатать
      Москва, 28 января - "Вести.Экономика". Президент РФ Владимир Путин поддержал идею главы компании "ЛУКОЙЛ" Вагита Алекперова посетить Когалым и провести там совещание по развитию моногородов.

      Фото: пресс-служба президента РФ.

      "Я бы хотел вас пригласить посетить Когалым, провести там совещание по развитию моногородов, по взаимоотношению между крупными корпорациями и региональной властью на примере, допустим, какого-то моногорода в Западной Сибири. Там есть чем гордиться", - обратился Алекперов к главе государства в ходе рабочей встречи в Кремле.

      "Принимается", - согласился Путин.

      В ходе общения с рабочими завода двигателей "КамАЗа" в Набережных Челнах 13 декабря Путин заявил, что Фонд поддержки моногородов получит в ближайшие три года по 5,5 млрд руб. в год.

      Путин напомнил, что первая программа развития моногородов принята в 2014 г., в 2016 г. действие программы продлено до 2025 г. "В прошлом году было принято решение ее приостановить. Но не для того, чтобы закрыть, а чтобы обновить, сделать более эффективной", - пояснял президент в декабре.

      Программу и фонд создавали "не для того, чтобы улучшать внешнюю среду, а чтобы создавать новые производства и рабочие места, которые не были бы связаны с градообразующими предприятиями", заключил Путин.

      Рубрики: Президент, Регионы России

      Метки: Владимир Путин, Вагит Алекперов, президент РФ, экономика РФ, поддержка и развитие моногородов

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