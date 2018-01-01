Россия с 1 июля 2019 года по 23 января 2020 года поставила за рубеж 26,1 млн тонн зерна

Россия с 1 июля 2019 г. по 23 января 2020 г. поставила за рубеж 26,1 млн тонн зерна, сообщает Минсельхоз. С 1 июля 2018 г. по 23 января 2019 г. экспорт составил 30,9 млн тонн.

Москва, 28 января - "Вести.Экономика".По прогнозу Минсельхоза, за весь сельскохозяйственный год (июль 2019 г. - июнь 2020 г.) экспорт составит 45 млн тонн, в том числе 36 млн тонн пшеницы. В 2017-2018 гг. Россия поставила за рубеж 43,3 млн тонн зерна, в том числе 35,2 млн тонн пшеницы.По данным "СовЭкона", экспортная цена на российскую пшеницу с содержанием протеина 12,5% превысила на прошлой неделе $231 за тонну (FOB глубоководные порты). Однако рост цен может замедлиться в ближайшее время, поскольку дорогая российская пшеница теряет конкурентоспособность на мировом рынке."Зерно для России является одной из наиболее важных составляющих продовольственной безопасности. Согласно доктрине самообеспеченность России зерном должна составлять не менее 95%. Мы эту цель, конечно, выполняем. По предварительной оценке, в 2019 г. самообеспеченность зерном составляет 154,4%, что позволяет нам работать на внешний рынок. Наряду с объемами необходимо оценить удовлетворенность качеством производимого зерна" - подчеркнула заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут.В 2019 г. в России собрали рекордный урожай пшеницы 1-3 классов - более 24 млн тонн.По данным Росстата, в 2019 г. в России собрали 120,6 млн тонн зерна в чистом весе, что на 6,5% больше, чем в 2018 г. (113,3 млн тонн).Между тем российские власти намерены ввести квоту на экспорт зерна, которая предполагает сокращение экспорта зерновых до 20 млн тонн в год, разработан проект постановления правительства. Ограничения затронут экспорт пшеницы, ржи, ячменя, овса и кукурузы. При этом ограничения не распространяются на семена культур.