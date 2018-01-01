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      Рынок ставок склоняется к более мрачному сценарию политики ФРС

      15:17Распечатать

      Москва, 28 января - "Вести.Экономика". Как раз когда рынки начали верить в конструктивные прогнозы Федеральной резервной системы, события, словно сговорившись, стали выстраиваться в поддержку более мрачного сценария и оценок пессимистов.

      Быстрое распространение коронавируса вызвало скупку сверхбезопасных активов, способствуя росту рынков процентных ставок и падению акций, пишет Bloomberg.

      На прошлой неделе участники рынка фьючерсов ожидали одно понижение ставки к концу года, теперь же они полностью закладывают его в котировки к ноябрю.

      Эта перемена на руку таким инвесторам, как Джеймс Ати из Aberdeen Asset Management, который вкладывается в краткосрочные казначейские бумаги и фьючерсы, ожидая, что серьезный спад заставит ФРС пойти на агрессивное смягчение начиная с марта.

      "Посмотрите, где акции, посмотрите на ситуацию в мире, с которой мы сталкиваемся, - сказал Ати. - Я думаю, что к концу I квартала им придется понизить ставку".

      Пока этот прогноз не является консенсусным. На самом деле, инвесторы говорят, что практически нулевая вероятность повышения ставки вызывает перекос на рынке.

      Они считают заложенное в котировках единственное снижение стоимости заимствований отражением раскола в прогнозах о сохранении политики без изменений, которое является центральным сценарием ФРС, и о резком понижении, которого ждет меньшее число участников рынка. Это соответствует обещанию ФРС действовать в случае существенного изменения прогнозов по экономике.

      Рубрики: Облигации, ЦБ мира, Будущее

      Метки: ФРС, облигации, ставки, долговой рынок, рынки

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