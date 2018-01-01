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      Великобритания предоставит Huawei ограниченный доступ к своим сетям 5G

      16:41Распечатать
      Москва, 28 января - "Вести.Экономика". Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон дал китайской Huawei разрешение на участие в развитии сетей 5G с рядом ограничений, сообщает Reuters.

      Фото: EPA-EFE/ETIENNE LAURENT

      "Поставщики с высоким риском" не смогут участвовать в развитии "особо важных составляющих" сетей 5G, в остальных частях сетей их участие не должно превышать 35%.

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      Хотя британское правительство не упоминало Huawei, в заявлении говорится, что “поставщики с высоким риском” будут исключены из всех критически важных сетей и уязвимых мест, таких как ядерные объекты и военные базы.

      "Это специфическое для Великобритании решение по специфическим для Великобритании причинам, и это решение связано с вызовами, с которыми мы сталкиваемся прямо сейчас", - заявила министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании Ники Морган после заседания Совета национальной безопасности под председательством Джонсона.

      Это решение может вызвать негативную реакцию со стороны администрации президента США Дональда Трампа.

      Компания Huawei - крупнейший в мире производитель телекоммуникационного оборудования - столкнулась с препятствиями, поскольку США подозревают китайские технологические компании в связях с правительством КНР и опасаются, что они могут использоваться Пекином для скрытого шпионажа. Huawei отрицает нарушения.

      Как сообщали "Вести.Экономика", советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в декабре предостерег Великобританию от допуска Huawei к телекоммуникационным сетям 5G. Он заявил, что такой шаг создаст риск для секретных разведывательных служб Великобритании.

      Рубрики: Технологии и IT

      Метки: США, Китай, Великобритания, Huawei, 5G

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