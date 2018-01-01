Доходы россиян выросли в 2019 году на 0,8%
17:04
Минфин предложит инвесторам новый выпуск ОФЗ
16:59
Марат Хуснуллин стал куратором Крыма в правительстве
16:59
Греция разместит 15-летние облигации впервые за 11 лет
16:47
Великобритания предоставит Huawei ограниченный доступ к своим сетям 5G
16:41
Между Данией и Китаем разгорелся дипломатический скандал из-за карикатуры на флаг КНР с коронавирусом
16:35
Pfizer в 2019 году увеличила чистую прибыль почти в 1,5 раза
16:35
Доля валютных вкладов россиян впервые с кризиса 2014 года опустилась ниже 20%
16:29
Еврокомиссия упразднит использование монет в 1 и 2 евроцента
16:29
Honda приостановит работу двух заводов в Китае из-за коронавируса
16:22
В России 31 банк потерял лицензию в 2019 году
16:18
Мировая эпидемия: кто спасет нефть?
16:07
Российские банки в 2019 году добились прироста прибыли и вкладов
16:06
Украина сократила госдолг в 2019 году на 7,8% в национальной валюте
16:04
Рост экспорта швейцарских часов в 2019 году замедлился до минимума за три года
15:56
Евросоюз расширил санкционный список из-за выборов в Крыму
15:48
В парламент Ирана внесен законопроект о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия
15:41
Bayer построит в Липецкой области завод по производству средств защиты растений
15:35
Рост доходов домохозяйств ЕС и еврозоны ускорился в конце 2019 года
15:29
Гонконг приостанавливает железнодорожное и паромное сообщение с материком из-за коронавируса
15:24
Рынок ставок склоняется к более мрачному сценарию политики ФРС
15:17
Россия с 1 июля 2019 года по 23 января 2020 года поставила за рубеж 26,1 млн тонн зерна
15:01
Путин поддержал идею Алекперова провести в Когалыме совещание по развитию моногородов
15:00
Airbus договорился с властями трех стран об урегулировании коррупционного дела
14:51
Грузооборот китайских портов в 2019 году вырос на 8,8%
14:50
"Яндекс.Такси" вновь подала в ФАС ходатайство о покупке группы "Везет"
14:30
Минтруд подсчитал число официально зарегистрированных безработных
14:23
Avast обвиняют в торговле данными о пользователях
14:21
Вашингтон подготовил план урегулирования конфликта Израиля с Палестиной
14:20
Лавров: Южный Судан обещал российским компаниям безопасность и хорошие условия работы
14:00
В Сингапуре вступает в силу новое законодательство для криптобизнеса
13:53
ЦБ пригласил консультантов для продажи банка "ФК Открытие"
13:47
Автопроизводители отзывают рабочих из Китая на фоне вспышки коронавируса
13:45
Минск учтет мнение Всемирного банка в программе развития страны до 2025 года
13:35
Группа "М.Видео-Эльдорадо" в 2019 году увеличила продажи бытовой техники и электроники на 3,8%
13:26
Болгария решила отдать США и Азербайджану почти 50% своего газового рынка
13:24
План ввода земель в оборот в рамках федерального проекта перевыполнен почти на 8%
13:04
10 самых дорогих инфраструктурных проектов Китая на 2020 год
12:48
Россия самостоятельно достроит для Европы газопровод "Северный поток-2"
12:45
Чего ждут инвесторы от грядущего финотчета Apple?
12:40
"Аэрофлот" в 2019 году увеличил перевозки пассажиров на 9%
12:36
Правительство Японии назначает сторонника монетарного смягчения в совет управляющих центробанка
12:34
Россиянам на заметку: как стать губернатором и получить пенсию в размере 224 тысячи рублей
12:31
Средняя сумма автокредита выросла до исторического максимума в 769 тысяч рублей
12:10
Украинский "Южмаш" заключил с российским "Альфа-Металлом" договор на поставку алюминия
12:03
OMV: Европа прилагает недостаточно усилий, чтобы защитить "Северный поток-2" от санкций США
11:45
Россия произвела рекордный объем качественной пшеницы
11:41
Акции в Азии упали на фоне опасений по поводу коронавируса
11:34
Иностранные компании получают в России больше налоговых льгот, чем российские компании
11:06
Торговые, сельскохозяйственные и строительные компании чаще других заключают договоры коллективного страхования сотрудников
10:51
Рубрики: Регионы России, АПК
Метки: АПК, особая экономическая зона, Липецк, Bayer
Евросоюз расширил санкционный список из-за выборов в Крыму
15:48
Bayer построит в Липецкой области завод по производству средств защиты растений
15:35
Путин поддержал идею Алекперова провести в Когалыме совещание по развитию моногородов
15:00
Россиянам на заметку: как стать губернатором и получить пенсию в размере 224 тысячи рублей
12:31
МВД оценило ежегодный приток мигрантов в Россию
03:39
Эволюция советской экономики 1950-1960 гг. Часть 2-я: хрущевский курс
25.01 12:52
Аренда жилья в крупных городах России может подорожать на 10-15%
24.01 06:42
Власти направят 7,4 млрд рублей на развитие Курильских островов в 2020 году
22.01 09:39
"Почта России" задумалась о венчурных инвестициях
21.01 06:35
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