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      Bayer построит в Липецкой области завод по производству средств защиты растений

      15:35Распечатать
      Москва, 28 января - "Вести.Экономика". Концерн Bayer (Германия) выбрал для строительства собственного завода по производству средств защиты растений елецкую площадку Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Липецк", сообщила пресс-служба администрации Липецкой области.

      Завод будет ориентирован в основном на российский рынок, часть продукции будет поставляться на экспорт, включая страны СНГ. Основное внимание Bayer уделит производству продуктов для защиты зерновых культур, кукурузы и сахарной свеклы.

      Как заявил руководитель дивизиона Crop Science компании Bayer в Восточной Европе Ив Пике, строительство завода в Липецкой области станет, с одной стороны, важным шагом для немецкого концерна, с другой – приведет к повышению эффективности агропромышленного производства и увеличению экспортного потенциала российского сельского хозяйства. Руководство Bayer отметило, что липецкая особая экономическая была выбрана в том числе благодаря ее развитой инфраструктуре и удачному расположению, которое поможет компании быть ближе к клиентам.

      "Липецкая область заинтересована в расширении делового сотрудничества, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – Мы предлагаем инвесторам достойные условия для ведения бизнеса. Особая экономическая зона "Липецк" неоднократно подтверждала, что является одной из самых успешных в России".

      Российское подразделение Bayer представляет интересы всех дивизионов компании: Pharmaceuticals, Consumer Health, Crop Science и бизнес-юнита по защите здоровья животных Animal Health (входящего в состав Crop Science), а также сервисного подразделения Engineering and Technology, не только на территории России, но и в странах СНГ. Офисы компании в России расположены в 35 городах России, сообщается на сайте компании.

      Дивизион Pharmaceuticals в России специализируется на областях терапии с высоким уровнем потребности в лекарственных средствах, где, несмотря на существенный прогресс, необходимы дополнительные инновационные решения, - онкологии, гематологии, кардиологии, женском здоровье, офтальмологии и радиологии. Также в России успешно развивается дивизион безрецептурных препаратов Consumer Health, предлагающий широкий спектр препаратов безрецептурного отпуска.

      Сельскохозяйственный дивизион концерна Crop Science предлагает инновационные решения, продукты и услуги в области защиты растений для компаний-производителей качественных продуктов питания, кормов и волокна. Crop Science ведет свою деятельность по трем направлениям – защита растений, селекция и семеноводство основных полевых и овощных культур и биоциды для несельскохозяйственного использования. Оперативная работа в регионах России, Белоруссии и Казахстана находится под управлением офиса Crop Science в Москве. Бизнес-юнит по защите здоровья животных Animal Health, входящий в состав дивизиона Crop Science, стремится своевременно реагировать на запросы быстроразвивающегося рынка ветеринарных препаратов, разрабатывая инновационные продукты и предлагая комплексные решения для фермеров и владельцев домашних животных.

      Bayer Technology Services начал свою деятельность на территории России в середине 2010 г. Подразделение обеспечивает технологическое развитие cубконцернов Bayer путем предоставления консалтинговых и инженерных услуг. BTS также работает по контрактам с внешними компаниями.

      Рубрики: Регионы России, АПК

      Метки: АПК, особая экономическая зона, Липецк, Bayer

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