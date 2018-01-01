Евросоюз расширил санкционный список из-за выборов в Крыму

Евросоюз принял решение расширить санкционный список физических лиц, которые способствовали или участвовали в организации выборов в Крыму, сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на свои источники в ЕС.

Москва, 28 января - "Вести.Экономика"."Решение принято. Семь человек добавлены к списку в связи с их ролью в выборах в Крыму", - рассказал источник.Индивидуальные санкции предполагают замораживание активов физических и юридических лиц на территории Евросоюза, а также запрет на поездки в страны ЕС.Такие ограничительные меры были введены впервые в марте 2014 г. в отношении лиц и организаций, которых в Евросоюзе считают "подрывающими территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины".В связи с ситуацией на Украине действуют также и экономические санкции, затрагивающие отдельные сектора экономики России и ограничительные меры, введенные в ответ на "аннексию" Крыма и Севастополя.В новый список вошли врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, председатель совета министров Крыма Юрий Гоцанюк, заместитель главы заксобрания Севастополя Екатерина Алтабаева.Выборы в Крыму и Севастополе в госсовет республики и местные советы прошли 8 сентября 2019 г.