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      Евросоюз расширил санкционный список из-за выборов в Крыму

      15:48Распечатать

      Москва, 28 января - "Вести.Экономика". Евросоюз принял решение расширить санкционный список физических лиц, которые способствовали или участвовали в организации выборов в Крыму, сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на свои источники в ЕС.

      "Решение принято. Семь человек добавлены к списку в связи с их ролью в выборах в Крыму", - рассказал источник.

      Индивидуальные санкции предполагают замораживание активов физических и юридических лиц на территории Евросоюза, а также запрет на поездки в страны ЕС.

      Такие ограничительные меры были введены впервые в марте 2014 г. в отношении лиц и организаций, которых в Евросоюзе считают "подрывающими территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины".

      В связи с ситуацией на Украине действуют также и экономические санкции, затрагивающие отдельные сектора экономики России и ограничительные меры, введенные в ответ на "аннексию" Крыма и Севастополя.

      В новый список вошли врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, председатель совета министров Крыма Юрий Гоцанюк, заместитель главы заксобрания Севастополя Екатерина Алтабаева.

      Выборы в Крыму и Севастополе в госсовет республики и местные советы прошли 8 сентября 2019 г.

      Рубрики: Регионы России, Европа

      Метки: Евросоюз, выборы, санкции, Крым

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