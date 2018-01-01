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      Еврокомиссия упразднит использование монет в 1 и 2 евроцента

      16:29Распечатать

      EPA-EFE/NAKE BATEV

      Москва, 28 января - "Вести.Экономика". Европейская комиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен 29 января представит новую программу, в которой среди прочего будет содержаться предложение по изъятию из оборота мелких монет номиналом в 1 и 2 евроцента, сообщило издание Sueddeutsche Zeitung.

      Данная инициатива была названа в черновике документа "Предложение по унифицированному округлению". В тексте содержится указание на доклад ЕК от 2018 г., где говорилось, что страны ЕС начали переходить на округление цен до 5 евроцентов.

      Такая инициатива позволит сократить расходы на производство и транспортировку мелких монет.

      Опросы Еврокомиссии, которые ежегодно проводятся среди граждан Евросоюза, показали, что большинство граждан также выступает за изъятие из обращения мелких монет, отмечает издание.

      В рабочей программе также есть инициатива по криптовалюте, ее Еврокомиссия планирует представить в III квартале 2020 г.

      В этот же период планируется представить закон о зарядных устройствах для мобильных телефонов и планшетных компьютеров. В середине января профильный представитель Еврокомиссии предложил выработать единое зарядное устройство.

      Это предлагается для того, чтобы все смартфоны и планшеты заряжались шнурами с единым разъемом: так будет меньше мусора.

      Рубрики: Европа

      Метки: Евросоюз, Еврокомиссия, монеты

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