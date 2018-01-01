Еврокомиссия упразднит использование монет в 1 и 2 евроцента

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Европейская комиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен 29 января представит новую программу, в которой среди прочего будет содержаться предложение по изъятию из оборота мелких монет номиналом в 1 и 2 евроцента, сообщило издание Sueddeutsche Zeitung.

Москва, 28 января - "Вести.Экономика".Данная инициатива была названа в черновике документа "Предложение по унифицированному округлению". В тексте содержится указание на доклад ЕК от 2018 г., где говорилось, что страны ЕС начали переходить на округление цен до 5 евроцентов.Такая инициатива позволит сократить расходы на производство и транспортировку мелких монет.Опросы Еврокомиссии, которые ежегодно проводятся среди граждан Евросоюза, показали, что большинство граждан также выступает за изъятие из обращения мелких монет, отмечает издание.В рабочей программе также есть инициатива по криптовалюте, ее Еврокомиссия планирует представить в III квартале 2020 г.В этот же период планируется представить закон о зарядных устройствах для мобильных телефонов и планшетных компьютеров. В середине января профильный представитель Еврокомиссии предложил выработать единое зарядное устройство.Это предлагается для того, чтобы все смартфоны и планшеты заряжались шнурами с единым разъемом: так будет меньше мусора.