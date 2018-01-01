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      Украина сократила госдолг в 2019 году на 7,8% в национальной валюте

      16:04Распечатать

      Москва, 28 января - "Вести.Экономика". Украина в 2019 г. сократила государственный и гарантированный государством долг страны национальной валюте на 7,84%, а в долларовом выражении госдолг вырос на 7,71%, сообщила пресс-служба Минфина страны.

      "За 2019 г. совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в эквиваленте национальной валюты уменьшился на 7,84%, или на 170,2 млрд гривен, до уровня 1998,3 млрд гривен. В то же время в эквиваленте в иностранной валюте долг вырос на 7,71% и на конец года достиг $84,4 млрд", - сообщила во вторник пресс-служба.

      Колебания суммы государственного долга было связано с укреплением национальной валюты. Кроме того, отношение государственного и гарантированного государством долга к прогнозному ВВП на конец 2019 г. составляло около 50%, в том числе только государственного долга - 44%, по сравнению с 60,9% и 52,3% на конец 2018 г. соответственно.

      При этом расходы государственного бюджета на погашение госдолга составили 345,2 млрд гривен ($14 млрд), на обслуживание - 119,2 млрд гривен ($4,8 млрд).

      В пресс-службе Минфина напомнили, что в мае 2019 г. министерство погасило облигации внешнего государственного займа (ОВГЗ), выпущенные под гарантию США. Выпуск номинальной стоимостью $1 млрд был осуществлен в 2014 г. по ставке 1,844% годовых. Кроме того, в сентябре состоялось погашение еврооблигаций на $661 млн.

      Что касается ближайшего будущего, то в четверг министерство сообщало в своем прогнозе, что Украина в 2020 г. должна выплатить 16,4 млрд госдолга, причем пиковые выплаты приходятся на III квартал - 6,3 млрд.

      А до этого премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявлял, что в 2020 г. треть бюджета страны пойдет на погашение госдолга, и в госбюджете на 2020 г. объем выплат по госдолгу оценивается в 423,6 млрд гривен ($17,3 млрд).

      Рубрики: Статистика, Бывший СССР

      Метки: госдолг, бюджет, Украина

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