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      Доля валютных вкладов россиян впервые с кризиса 2014 года опустилась ниже 20%

      16:29Распечатать
      Москва, 28 января - "Вести.Экономика". Доля валютных вкладов населения РФ по итогам 2019 г. впервые с кризиса 2014 г. снизилась ниже 20% до $96,5 млрд, сообщается в обзоре Банка России.

      ЕРА

      В целом вклады населения в банках РФ за 2019 г. выросли на 9,9% до 30,549 трлн руб.

      С начала 2019 г. доля вкладов физических лиц в иностранной валюте снизилась с 21,5% в январе до 19,6% в декабре (в декабре снижение составило 1,1 п. п.), а доля валютных средств организаций – с 37,0% до 30,5% соответственно.

      Доля вкладов в валюте за 2014 г. увеличилась с 17,4% до 26,1%, в 2015 г. - выросла до 29,4%, в 2016 г. - снизилась до 23,7%, в 2017 г. - снизилась до 20,6%, в 2018 г. - выросла до 21,5%.

      Девалютизации вкладов способствовало в том числе укрепление курса рубля, а также резкое снижение процентных ставок по валютным вкладам (ставки по долгосрочным вкладам в долларах США снизились с 3,3% в январе до 1,1% в ноябре) как на фоне снижения доходности валютных активов, так и принятых Банком России мер по девалютизации основных балансовых статей. Вместе с тем снижение рублевых ставок и уменьшение их дифференциала с валютными может сдерживать дальнейшую девалютизацию депозитных операций.

      Объем высоколиквидных валютных активов в банковском секторе несколько снизился и на 01.01.2020 составил $43,2 млрд (уровень декабря 2018 г.), что тем не менее является комфортным уровнем, достаточным для покрытия около 31% валютных депозитов и средств на счетах организаций или 15% всех валютных обязательств.

      Согласно графику платежей по обязательствам перед банками-нерезидентами, основной объем выплат по внешним обязательствам банков приходится на период после 2020 г., а объем выплат в декабре 2019 г. (около 138 млрд руб.) приходился на крупные системно значимые банки, способные компенсировать ожидаемые оттоки.

      Рубрики: ЦБ РФ

      Метки: дедолларизация, валютный вклад, вклады населения, девалютизация

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