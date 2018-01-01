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      Российские банки в 2019 году добились прироста прибыли и вкладов

      16:06Распечатать
      Москва, 28 января - "Вести.Экономика". Доналоговая прибыль российского банковского сектора в 2019 г. выросла в 1,5 раза до 2 трлн руб., чистая прибыль увеличилась в 1,7 раза до 1,7 трлн руб., сообщается в обзоре ЦБ РФ. Банки добились роста кредитования и вкладов.

      Такой большой скачок прибыли связан с тем, что в состав прибыли 2019 г. входит технический доход в размере около 0,4 трлн руб. от части корректировок, связанных с внедрением нового стандарта учета кредитного риска МСФО 9, а также с тем, что в 2018 г. банки под управлением ООО "УК ФКБС" отразили значительный убыток в размере около 0,5 трлн руб. из-за разового досоздания резервов по старым проблемным активам, в то время как в 2019 г. их результат был близок у нулевому.

      Исключая влияние МСФО 9 и результат банков под управлением Фонда консолидации банковского сектора, чистая прибыль сектора в 2019 г. составила 1,3 трлн руб., что на 11% ниже, чем в 2018 г. (1,5 трлн руб.).

      Вклады населения в банках за 2019 г. выросли на 9,9% и составили 30,549 трлн руб.

      Приток вкладов физических лиц в декабре под воздействием сезонных факторов (в том числе перечисление пенсионных выплат за декабрь и январь) достиг +4,0%, при этом росли как рублевые (+4,6%), так и валютные вклады (+1,4%). Общий прирост вкладов в 2019 г. составил +10,1%, что существенно выше показателя 2018 г. (+6,5%).

      Депозиты и средства организаций – волатильный источник фондирования; в декабре их прирост оказался максимальным в 2019 г. (+3,1%), но в целом за истекший год объем депозитов и средств организаций на счетах вырос лишь на 4,4%.

      В целом в 2019 г. динамика розничного кредитования (+18,6%) была менее активной, чем в 2018 г. (+22,8%), причем замедление наблюдалось как в сегменте необеспеченных потребительских ссуд (НПС) вследствие применения Банком России к ним сдерживающих регулятивных мер, так и по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК), что отчасти носит технический характер ввиду проведения банками сделок секьюритизации (примерно 200 млрд руб. за 2019 г., 3% от портфеля ИЖК на начало года).

      Рубрики: ЦБ РФ

      Метки: Банк России, российские банки, экономика РФ

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