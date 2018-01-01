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      В парламент Ирана внесен законопроект о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия

      15:41Распечатать

      Фото: Abedin Taherkenareh/EPA-EFE

      Москва, 28 января - "Вести.Экономика". Соответствующий документ был внесен на рассмотрение иранского парламента в ходе сессии вторника, 28 января.

      Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф ранее в январе, по данным ряда иранских СМИ, допустил вероятность выхода Ирана из ДНЯО, в случае если европейские страны будут добиваться вынесения в Совет Безопасности ООН вопроса о нарушении ядерной сделки со стороны Ирана.

      Данное заявление прозвучало, после того как в середине января 2020 г. Великобритания, Германия и Франция официально обвинили Иран в нарушении условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), объявив при этом о запуске механизма разрешения споров в рамках данной сделки. Как предупредил глава иранского МИД, страны, обвинившие Иран в нарушении условий СВПД, могут в дальнейшем попытаться вынести данный вопрос на обсуждение в Совбезе ООН.

      Власти Ирана ранее заявляли о том, что собираются создавать собственное ядерное оружие, но при этом в мае 2019 г. предупреждали о возможности выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия в случае невыполнения странами ЕС условий ядерной сделки.

      Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в начале января этого года заявил о том, что Иран может создать собственное ядерное оружие "в сравнительно короткий период времени, за 1–2 года".

      Рубрики: Ближний Восток

      Метки: парламент, законопроект, ДНЯО

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