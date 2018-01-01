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      Honda приостановит работу двух заводов в Китае из-за коронавируса

      16:22Распечатать
      Москва, 28 января - "Вести.Экономика". Японский автоконцерн Honda Motor после отмечаемого в Китае Нового года по лунному календарю отложит возобновление работы двух заводов по производству мотоциклов в окрестностях Шанхая из-за распространения коронавируса, сообщает японская газета "Асахи".

      Фото: moto.honda.ru

      Празднование Нового года в Китае проходит с 25 января по 3 февраля. Компания Honda решила отложить возобновление выпуска мотоциклов до 9 и 10 февраля на двух заводах в Китае, которые совместно выпускают 850 тыс. мотоциклов в год.

      Власти Японии подтвердили первый случай заражения коронавирусом японского гражданина, причем не посещавшего Китай, сообщает РИА "Новости". Заболевший оказался водителем автобуса, в начале февраля японец перевозил туристов из китайского города Ухань, откуда началось распространение вируса. Всего в Японии насчитывают шесть заболевших носителей коронавируса.

      По последним данным, количество заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 человек скончались.

      За пределами материкового Китая случаи заражения отмечены в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, в Сингапуре, Непале, Франции, в Австралии, Малайзии и Германии.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Япония, Китай, Honda, мотоцикл, коронавирус

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