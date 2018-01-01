В России 31 банк потерял лицензию в 2019 году

сообщается в обзоре Банка России За весь 2019 г. были отозваны или аннулированы лицензии 31 кредитной организации, произошло 12 реорганизаций в форме присоединения,

Москва, 28 января - "Вести.Экономика".На 01.01.2020 в России действовали 442 кредитные организации (на начало 2019 г. – 484). В декабре их количество уменьшилось на две (с долей в активах менее 0,1%) в связи с отзывом лицензии. За весь же 2019 г. были отозваны/аннулированы лицензии 31 кредитной организации, произошло 12 реорганизаций в форме присоединения.При этом в марте 2019 г. впервые более чем за четыре года была выдана лицензия на осуществление банковских операций вновь созданному банку.В 2020 г. лицензии лишатся не менее 45 кредитных организаций согласно индексу банковского здоровья, который рассчитывает "Эксперт РА".С 2013 г. в России прекратили работу свыше 400 кредитных организаций.