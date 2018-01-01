Мировая эпидемия: кто спасет нефть?

Эпидемия нового вируса из Китая продолжает негативно влиять на цены нефти. Фьючерсы на нефть марки Brent стремительно дешевеют и в данный момент торгуются в районе $58,7 за баррель, за WTI тем временем дают $52,8. Таким образом, нефтяные котировки достигли минимума за последние три месяца, констатирует инвестиционный стратег "АЛОР брокер" Павел Веревкин.

Павел Веревкин, инвестиционный стратег "АЛОР брокер"

Цена на мартовский фьючерс Brent

Источник: EIA

Прогнозируемый рост добычи нефти в регионах США

Источник: EIA

Москва, 28 января - "Вести.Экономика"."Все это происходит на фоне недавнего продления сделки ОПЕК+, эскалации конфликта на Ближнем Востоке в результате убийства США иранского генерала Касема Сулеймани и подписания первой фазы торгового соглашения между США и Китаем, которое, по идее, должно было ознаменовать окончания споров на тему замедления мировой экономики.Так почему же нефть за три недели смогла растерять весь свой рост, на который потребовалось три месяца?Ответ стоит искать в фундаментальной картине на рынке "черного золота", и он прост - избыток предложения никуда не ушел. По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), профицит рынка нефти - как минимум в первом полугодии - может составлять около 1 млн баррелей в сутки с учетом сокращений, которые уже согласованы в рамках сделки ОПЕК+. К тому же, несмотря на все усилия стран ОПЕК, дисбаланс на рынок углеводородов могут принести страны, не входящие в организацию и продолжающие наращивать добычу. Только одни США могут существенно повлиять на обстановку.Согласно оценкам Минэнерго США (EIA) добыча сырой нефти в США за 2019 г. составила 12,25 млн барр./сутки, а уже в 2020 г. планируется рост на 9% до 13,3 млн барр./сутки. К тому же рынки, видимо, ослепленные последствиями risk on и ростом мировых индексов, забывают о рисках рецессии, которые уже прослеживаются в ряде отраслей, в частности автомобильной отрасли, на которую приходится львиная доля продуктов переработки нефти. Безусловно, низкая цена углеводородов способна обанкротить значительную часть сланцевиков Северной Америки и вымыть с рынка часть предложения, однако до этого момента нужно еще самим дотянуть.Нынешняя ситуация с коронавирусом, безусловно, будет оказывать давление на рынок углеводородов: все же Китай остается главным импортером нефти. Предполагаю, что в краткосрочной перспективе цена Brent упадет к поддержке в районе $55-56, далее возможен технический отскок, однако не советую рассматривать его как точку формирования долгосрочной длинной позиции. Все же бэквартация дальних фьючерсов демонстрирует нам неуверенность крупных игроков в том, что нефть надолго стабилизируется на этих отметках".