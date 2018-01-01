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      Мировая эпидемия: кто спасет нефть?

      16:07Распечатать
      Москва, 28 января - "Вести.Экономика". Эпидемия нового вируса из Китая продолжает негативно влиять на цены нефти. Фьючерсы на нефть марки Brent стремительно дешевеют и в данный момент торгуются в районе $58,7 за баррель, за WTI тем временем дают $52,8. Таким образом, нефтяные котировки достигли минимума за последние три месяца, констатирует инвестиционный стратег "АЛОР брокер" Павел Веревкин.

      Павел Веревкин, инвестиционный стратег "АЛОР брокер"

      "Все это происходит на фоне недавнего продления сделки ОПЕК+, эскалации конфликта на Ближнем Востоке в результате убийства США иранского генерала Касема Сулеймани и подписания первой фазы торгового соглашения между США и Китаем, которое, по идее, должно было ознаменовать окончания споров на тему замедления мировой экономики.

      Так почему же нефть за три недели смогла растерять весь свой рост, на который потребовалось три месяца?

      Цена на мартовский фьючерс Brent

      Источник: EIA

      Ответ стоит искать в фундаментальной картине на рынке "черного золота", и он прост - избыток предложения никуда не ушел. По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), профицит рынка нефти - как минимум в первом полугодии - может составлять около 1 млн баррелей в сутки с учетом сокращений, которые уже согласованы в рамках сделки ОПЕК+. К тому же, несмотря на все усилия стран ОПЕК, дисбаланс на рынок углеводородов могут принести страны, не входящие в организацию и продолжающие наращивать добычу. Только одни США могут существенно повлиять на обстановку.

      Согласно оценкам Минэнерго США (EIA) добыча сырой нефти в США за 2019 г. составила 12,25 млн барр./сутки, а уже в 2020 г. планируется рост на 9% до 13,3 млн барр./сутки. К тому же рынки, видимо, ослепленные последствиями risk on и ростом мировых индексов, забывают о рисках рецессии, которые уже прослеживаются в ряде отраслей, в частности автомобильной отрасли, на которую приходится львиная доля продуктов переработки нефти. Безусловно, низкая цена углеводородов способна обанкротить значительную часть сланцевиков Северной Америки и вымыть с рынка часть предложения, однако до этого момента нужно еще самим дотянуть.

      Прогнозируемый рост добычи нефти в регионах США

      Источник: EIA

      Нынешняя ситуация с коронавирусом, безусловно, будет оказывать давление на рынок углеводородов: все же Китай остается главным импортером нефти. Предполагаю, что в краткосрочной перспективе цена Brent упадет к поддержке в районе $55-56, далее возможен технический отскок, однако не советую рассматривать его как точку формирования долгосрочной длинной позиции. Все же бэквартация дальних фьючерсов демонстрирует нам неуверенность крупных игроков в том, что нефть надолго стабилизируется на этих отметках".

      Рубрики: Товарные рынки, Энергетика

      Метки: США, нефть, Китай, ОПЕК, Brent, сланцевая нефть, коронавирус, Павел Веревкин

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