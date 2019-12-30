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      Доходы россиян выросли в 2019 году на 0,8%

      17:04Распечатать
      Москва, 28 января - "Вести.Экономика". Реальные располагаемые доходы россиян выросли в IV квартале 2019 г. на 1,1% в годовом выражении против 3,1% в III квартале, 1% во II квартале и сокращения на 1,8% в I квартале, сообщает Росстат.

      В целом реальные располагаемые доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей с поправкой на индекс потребительских цен) выросли в 2019 г. на 0,8% против 0,1% в 2018 г. и значительного снижения в 2014-2017 гг.

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      Росстат в апреле 2019 г. ввел новый порядок расчета реальных располагаемых денежных доходов населения. Кроме того, эти данные теперь выходят один раз в квартал, а не ежемесячно.

      По новой методологии, снижение реальных доходов населения прекратилось в 2018 г., показатель даже вырос на 0,1%.

      Между тем численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума увеличилась в январе-сентябре 2019 г. на 100 тыс. человек в годовом выражении и составила 19,2 млн человек. Уровень бедности вырос с 13% до 13,1%.

      В России на 10% самых богатых граждан приходится 83% благосостояния страны, это больше, чем в США (76%) и Китае (60%), отмечено в ежегодном отчете Global Wealth Report от швейцарского банка Credit Suisse.

      "Высокая концентрация богатства в России находит свое отражение и в том, что, несмотря на скромный уровень благосостояния на душу взрослого населения, в стране, по оценкам, насчитывается 110 миллиардеров", - отмечено в докладе.

      В свою очередь эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Института исследований и экспертизы "ВЭБ" изучили степень неравенства в России. По данным за 2018 г., 89% всех финансовых активов, 92% всех срочных вкладов и 89% всех наличных сбережений сосредоточены в руках 3% самых обеспеченных россиян.

      Рубрики: Росстат

      Метки: население, доход, платеж, квартал, потребительская цена

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