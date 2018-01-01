Pfizer в 2019 году увеличила чистую прибыль почти в 1,5 раза

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Чистая прибыль американской фармацевтической компании Pfizer увеличилась на 46% в 2019 г. до $16,273 млрд, следует из финансовой отчетности корпорации.

Москва, 28 января - "Вести.Экономика".Разводненная прибыль на акцию по итогам года составила $2,87 против $1,87 на акцию годом ранее. Выручка Pfizer по итогам отчетного периода при этом снизилась на 4% до $51,75 млрд.По итогам IV квартала чистый убыток компании снизился на 14% до $337 млн. В пересчете на одну акцию убыток составил $0,06 против убытка в $0,07 в IV квартале 2018 г.Квартальная выручка Pfizer при этом сократилась на 9% до $12,688 млрд. Аналитики ожидали квартальную выручку в размере $12,61 млрд.По итогам 2020 г. компания планирует получить выручку в размере $48,5-50,5 млрд. Прогноз скорректированной разводненной прибыли на акцию составляет $2,82-2,92.