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      Pfizer в 2019 году увеличила чистую прибыль почти в 1,5 раза

      16:35Распечатать

      EPA-EFE/JUSTIN LANE

      Москва, 28 января - "Вести.Экономика". Чистая прибыль американской фармацевтической компании Pfizer увеличилась на 46% в 2019 г. до $16,273 млрд, следует из финансовой отчетности корпорации.

      Разводненная прибыль на акцию по итогам года составила $2,87 против $1,87 на акцию годом ранее. Выручка Pfizer по итогам отчетного периода при этом снизилась на 4% до $51,75 млрд.

      По итогам IV квартала чистый убыток компании снизился на 14% до $337 млн. В пересчете на одну акцию убыток составил $0,06 против убытка в $0,07 в IV квартале 2018 г.

      Квартальная выручка Pfizer при этом сократилась на 9% до $12,688 млрд. Аналитики ожидали квартальную выручку в размере $12,61 млрд.

      По итогам 2020 г. компания планирует получить выручку в размере $48,5-50,5 млрд. Прогноз скорректированной разводненной прибыли на акцию составляет $2,82-2,92.

      Рубрики: Фарминдустрия

      Метки: прогноз, выручка, чистая прибыль, убыток, Pfizer

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