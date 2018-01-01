Марат Хуснуллин стал куратором Крыма в правительстве

Куратором Республики Крым в правительстве России стал зампред Марат Хуснуллин, сообщил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.

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Москва, 28 января - "Вести.Экономика".Марат Хуснуллин21 января 2020 года был назначен заместителем председателя правительства Российской Федерации.Хуснуллин с сентября 2013 года занимал пост заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.Ранее куратором Крыма в правительстве был Дмитрий Козак, но он не включен в состав нового правительства."В программе ничего не изменится, - отметил Аксенов. - Я говорил с премьер-министром Михаилом Владимировичем Мишустиным на прошлой неделе, и мы договорились, что куратором Республики Крым будет Хуснуллин Марат Шакирзянович. Я говорил с ним тоже, на этой неделе будет рабочая встреча, связанная с уточнением планов действий"."Все программы, которые есть, все будут реализованы. Премьер-министр поддерживает эти решения, которые президент принял на последнем совещании. Взаимодействие на высоком уровне налажено, понимание есть. Двигаемся вместе в одну сторону", - заявил глава Крыма (цитаты ТАСС).