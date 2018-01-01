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      Марат Хуснуллин стал куратором Крыма в правительстве

      16:59Распечатать
      Москва, 28 января - "Вести.Экономика". Куратором Республики Крым в правительстве России стал зампред Марат Хуснуллин, сообщил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.

      Фото: РГ

      Марат Хуснуллин по указу президента РФ 21 января 2020 года был назначен заместителем председателя правительства Российской Федерации.

      Хуснуллин с сентября 2013 года занимал пост заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

      Ранее куратором Крыма в правительстве был Дмитрий Козак, но он не включен в состав нового правительства.

      "В программе ничего не изменится, - отметил Аксенов. - Я говорил с премьер-министром Михаилом Владимировичем Мишустиным на прошлой неделе, и мы договорились, что куратором Республики Крым будет Хуснуллин Марат Шакирзянович. Я говорил с ним тоже, на этой неделе будет рабочая встреча, связанная с уточнением планов действий".

      "Все программы, которые есть, все будут реализованы. Премьер-министр поддерживает эти решения, которые президент принял на последнем совещании. Взаимодействие на высоком уровне налажено, понимание есть. Двигаемся вместе в одну сторону", - заявил глава Крыма (цитаты ТАСС).

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: назначения, Марат Хуснуллин, Крым

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