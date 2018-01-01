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      Греция разместит 15-летние облигации впервые за 11 лет

      16:47Распечатать

      Москва, 28 января - "Вести.Экономика". Греция размещает облигации с погашением через 15 лет, причем происходит это впервые с 2009 года, передает агентство Bloomberg.

      Как отмечается, таким образом страна постепенно возвращается к нормальному взаимодействию с финансовыми рынками после долгового кризиса.

      Бумаги будут размещены с доходностью на уровне в 170 базисных пунктов, что выше аналогичных по сроку среднерыночных свопов, отметили в агентстве.

      Подчеркивается, что доходность 15-летних облигаций Греции при размещении составит менее 2%.

      Успешное размещение облигаций с погашением в 2035 году просигнализирует об отсутствии у инвесторов опасений по поводу того, что Греция не сможет платить по долгу после окончания финансовой поддержки со стороны европейских партнеров Афин, полагают эксперты.

      Организаторами размещения 15-летних облигаций Греции являются Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Goldman Sachs, HSBC и JPMorgan Chase.

      Как писали "Вести.Экономика", ранее международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Греции в национальной и иностранной валютах с "ВВ-" до "BB" с позитивным прогнозом.

      Сообщалось, что Fitch ожидает ускорения годового роста ВВП страны до 2,5% в 2020-2021 гг. против 2,2% в минувшем году. В 2018 г. ВВП Греции вырос на 1,9%.

      Рубрики: Облигации, Европа

      Метки: Греция, прогноз, доходность, облигации, рейтинги

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