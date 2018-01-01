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      Между Данией и Китаем разгорелся дипломатический скандал из-за карикатуры на флаг КНР с коронавирусом

      16:35Распечатать

      Фото: Jerome Favre/EPA-EFE

      Москва, 28 января - "Вести.Экономика". Власти КНР потребовали извинений от датского издания, напечатавшего карикатуру, однако премьер-министр Дании назвала данное изображение "проявлением свободы слова".

      Причиной скандала стала публикация изданием Jyllands-Posten карикатуры на китайский флаг, с изображением частиц вируса вместо желтых звезд на красном флаге Китая.

      Посольство КНР в Дании отреагировало на данную публикацию, потребовав от автора карикатуры извинений и "исправления его ошибки". В заявлении также отмечается, что сатирический рисунок, опубликованный Jyllands-Posten, "является оскорблением для человеческого сознания", а также "переступает нижнюю границу цивилизованного общества и этические границы свободы слова".

      Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в интервью Jyllands-Posten заявила о том, что "в Дании есть свобода выражения мнений" и "очень сильная традиция не только свободы слова, но и для сатирических рисунков".

      Карикатуры в датском таблоиде Jyllands-Posten ранее уже становились причиной резкого ухудшения отношения к Дании и ряду других стран (в частности, Франции) со стороны других стран с преимущественно мусульманским населением. В 2005 г. таблоид опубликовал статью о "свободе слова" в связи с отказом художников иллюстрировать ранее написанную датскую книгу об исламе.

      Публикация сопровождалась серией карикатур, изображавших мусульманского пророка Мухаммеда, которые были оценены во многих странах как оскорбительные и привели к многочисленным акциям протеста – в том числе в европейских городах. Дания была вынуждена временно закрывать свои посольства в других странах "по соображениям безопасности", отдельные страны объявляли о временном бойкоте датских товаров.

      Рубрики: Европа, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Китай, скандал, Дания, коронавирус

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