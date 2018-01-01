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      Зарплаты россиян выросли в январе-ноябре 2019 года на 2,5%

      17:37Распечатать
      Москва, 28 января - "Вести.Экономика". Рост реальной (с поправкой на инфляцию) заработной платы в России замедлился в ноябре 2019 г. до 2,7% в годовом выражении с 3,8% в октябре, сообщает Росстат.

      Фото: saratov24.tv

      В январе-ноябре 2019 г. реальные зарплаты россиян выросли на 2,5% в годовом выражении. Инфляция в России составила в 2019 г. 3,2%.

      Средняя зарплата в номинальном выражении составила в ноябре 46 285 руб. (+ 6,3% в годовом выражении). За 11 месяцев 2019 г. номинальная зарплата выросла на 7,2%.

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      Росстат с октября 2019 г. прекратил выпускать предварительные оценочные данные по заработной плате за предыдущий месяц, теперь данные по зарплатам выходят на месяц позже.

      Между тем реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей с поправкой на индекс потребительских цен) выросли в 2019 г. на 0,8% против 0,1% в 2018 г. и значительного снижения в 2014-2017 гг.

      Рубрики: Росстат

      Метки: инфляция, зарплата, Росстат, население, доход

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