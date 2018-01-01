В России за 2019 год введено в строй 79,4 млн кв. метров жилья

Ввод жилья в России в 2019 году вырос на 4,9% до 79,4 млн кв. метров, сообщил Росстат.

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Москва, 28 января - "Вести.Экономика".С учетом домов на садоводческих участках согласно предварительным данным Росстата ввод жилья в России по итогам 2019 года составил 80,3 млн кв. метров, что на 6,1% выше результата 2018 года."Это не окончательная цифра, как мы знаем, итоги по году публикуют в марте-апреле. Но уже из предварительного результата видно, что показатель пересек отметку в 80 млн кв. метров по 2019 году. Прогнозы Минстроя оправдались. Это очень хороший результат и показатель работы ведомства и наших коллег в регионах", - прокомментировал глава Минстроя России Владимир Якушев.Согласно приведенным данным, ввод многоквартирных домов составил 43,5 млн кв. метров, что на 0,6% выше показателя 2018 года. Существенный рост наблюдается в вводе индивидуального жилья – 36,8 млн кв. метров и в сравнении с 2018 годом прирост составил 13,5%.