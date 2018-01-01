ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      ЕЦБ хочет улучшить ситуацию в банковском секторе Европы за счет слияний

      17:28Распечатать

      EPA/BORIS ROESSLER

      Москва, 28 января - "Вести.Экономика". Европейский центральный банк (ЕЦБ) хочет увеличить количество слияний в банковском секторе Европы, сообщило издание The Wall Street Journal.

      Банковские аналитики рассказали, что регулятор набирается уверенности в том, что банковскую отрасль региона, которая страдает от низких процентных ставок, можно оживить за счет роста количества сделок по слиянию.

      Это намерение говорит о том, что регулятор отходит от введения жестких условий для слияний, однако эта позиция не оглашалась официально, хотя ее ощутили многие участники рынка.

      Установленные самим же ЕЦБ низкие процентные ставки продолжают поглощать доходы банков от кредитования, что делает их в значительной степени непривлекательными для инвесторов. Слияния давно уже представляются как возможный ответ на проблемы банков региона.

      Смягчение отношения регулятора к сделкам M&A, помимо частных разговоров, прозвучало также в ряде выступлений высокопоставленных представителей ЕЦБ, сообщило издание.

      В качестве примера приводится тот факт, что ЕЦБ показал открытость при работе с двумя испанскими банками среднего размера - Liberbank SA и Unicaja Banco SA - во время обсуждения их слияния в прошлом году, сообщили источники. Переговоры с регулятором вращались вокруг того, можно ли привлечь какой-либо дополнительный капитал путем выпуска долговых обязательств, а не со стороны акционеров.

      Регулятор стал также более открытым для того, чтобы предоставить банкам некоторое время для получения синергии от слияния, например, применять меньшие требования к буферу капитала в течение этого периода, сообщили представители европейской финансовой отрасли.

      Как писали "Вести.Экономика", ЕЦБ по итогам январского заседания оставил ключевые процентные ставки на прежних уровнях, начав пересмотр своей стратегии впервые с 2003 года.

      ЕЦБ оставил процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Регулятор также сохранил ставку по депозитам на уровне минус 0,5% годовых, ставку по маржинальным кредитам - на уровне 0,25% годовых.

      "Совет управляющих ожидает, что ключевые процентные ставки ЕЦБ останутся на их нынешних или более низких уровнях, до тех пор пока он не увидит, что прогноз по инфляции устойчиво приближается к уровню, достаточно близкому, но ниже 2% в пределах его горизонта прогнозирования, и такое сближение последовательно отражается в динамике базовой инфляции", - говорилось в сообщении ЕЦБ.

      Рубрики: ЦБ мира, Европа

      Метки: ЕЦБ, M&A, процентные ставки

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить