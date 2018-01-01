Заказы на товары длительного пользования в США в декабре неожиданно выросли

Спрос на товары длительного пользования в США вырос в декабре, что было вызвано резким повышением расходов на оборону, поскольку конгресс принял закон о финансировании, предусматривающий повышение военных расходов.

Москва, 28 января - "Вести.Экономика".Этот отчет также стал последним признаком неустойчивости в производственной сфере США.Заказы на товары со сроком службы не менее трех лет с учетом коррекции на сезонные эффекты в декабре вырос на 2,4%% по сравнению с ноябрем, сообщило Министерство торговали США.Опрошенные изданием The Wall Street Journal экономисты ожидали, что падение составило 0,3%.Спрос на товары оборонного назначения резко вырос после сильного падения в ноябре. При этом заказы на капитальные товары оборонного назначения вырос на 90,2% по сравнению с предыдущим месяцем.Новые заказы на транспортное оборудование в декабре выросли на 7,6%, получив поддержку со стороны скачка заказов на оборонные воздушные суда. Между тем, заказы на воздушные суда необоронного назначения резко упали, что, вероятно, связано с запретом на полеты Boeings 737 MAX.Без учета транспорта, который считается волатильной категорией, заказы упали на 0,1%. Без учета оборонных, заказы упали еще сильнее, на 2,5%.В ноябре заказы упали сильнее, чем сообщалось ранее, на 3,1%.Заказы на капитальные товары необоронного назначения без учета воздушных судов, которые считаются базовым индикатором расходов компаний и внимательно отслеживаются на рынке, в декабре упали на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, составив $68,6 млрд.Новые заказы за 2019 год в целом упали на 1,5% по сравнению с предыдущим годом, тогда как базовые заказы выросли на 0,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.