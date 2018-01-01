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      Великобритания и ЕС начнут переговоры по новым двусторонним соглашениям 3 марта

      17:46Распечатать

      Фото: Пресс-служба Еврокомиссии

      Москва, 28 января - "Вести.Экономика". Лондон и Брюссель в начале весны приступят к обсуждению дальнейших взаимоотношений после выхода Великобритании из состава ЕС, которые произойдет в ближайшие дни.

      О планах начала переговоров 3 марта сообщило британское издание Guardian, отметив, что данная дата указана в некоем официальном документе ЕС, к которому издание получило доступ.

      Несмотря на выход из Евросоюза между Великобританией и ЕС будут сохраняться текущие соглашения о едином рынке и таможенном союзе вплоть до 31 декабря 2020 г., в рамках ранее согласованного переходного периода по заключению новых договоренностей.

      Возможные сложности в заключении нового торгового соглашения и урегулирования других многочисленных вопросов, в частности, квот на вылов рыбы, ранее уже не раз отмечали как в Великобритании, так и в ЕС.

      Главный переговорщик ЕС Мишель Барнье в переговорах с британскими депутатами предупреждал о рисках затягивания переговорного процесса вплоть до 2022 г., а также открыто заявлял о вероятности "обрыва торговых отношений" между Великобританией и Евросоюзом.

      По данным Guardian, в документах ЕС также отмечаются риски "обрыва" прежних договоренностей во многих сферах, а также "невозможности вернуться к статусу-кво" после того как в 2020 г. завершится переходный период в отношениях между Лондоном и Брюсселем.

      Издание отмечает, что министры ЕС на встрече 25 февраля собираются согласовать позицию Евросоюза на переговорах с Великобританией, запланированных на 3 марта.

      Рубрики: Европа

      Метки: ЕС, Великобритания, переговоры

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