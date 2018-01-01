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      Франция выступила против членства в ЕС для Украины и других бывших республик СССР

      18:46Распечатать

      Фото: Stephanie Lecocq/EPA-EFE

      Москва, 28 января - "Вести.Экономика". Власти Франции вынесли на обсуждение в рамках ЕС вопрос о том, что членство в программе "Восточное партнерство" не должно означать возможность дальнейшего вступления в Евросоюз.

      Соответствующие документы с данными оценками были направлены Францией руководству ЕС в октябре 2019 и январе 2020 г. в рамках обсуждения будущих перспектив данного проекта Консультации по данному вопросу были инициированы Еврокомиссией в ходе подготовке доклада по дальнейшему развитию "Восточного партнерства", публикация которого запланирована на март 2020 г.

      О содержании докладов Франции с оценками "Восточного партнерства" сообщила финансируемая Конгрессом США организация "Радио "Свобода" (RFE/RL). Министерство юстиции России ранее признало данную организацию иностранным агентом.

      В консультативных докладах французских властей, как отмечает RFE/RL, высказываются возражения относительно возможности получения членства в ЕС странам, входящим в "Восточное партнерство", на основании участия в данном проекте.

      Проект "Восточное партнерство" был запущен властями ЕС в мае 2009 г. В проекте принимают участие Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина. В качестве целей "Восточного партнерства" изначально заявлялось проведение реформ в данных странах в обмен на более тесное сотрудничество с ЕС.

      В комментариях RFE/RL неназванный дипломат из одной из стран ЕС на условиях анонимности заявил о том, что Франция "не хочет предпринимать ничего, что может потенциально расстроить Москву". При этом чиновник отметил, что после выхода Великобритании из ЕС "Франция становится крупнейшим игроком в блоке в сфере иностранной политике, поэтому французские власти будут обладать большим влиянием в подобных вопросах".

      Рубрики: Европа

      Метки: ЕС, Франция, Восточное партнерство

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