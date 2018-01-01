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      "Росатом" сообщил о начале промышленного использования нового топлива для АЭС

      19:35Распечатать

      Фото: Пресс-служба АО "ТВЭЛ"

      Москва, 28 января - "Вести.Экономика". В госкорпорации заявили о начале использования первой серийной партии так называемого МОКС-топлива на Белоярской АЭС в Свердловской области.

      Партия МОКС-топлива (Mixed-Oxide fuel – прим. ред.) из 18 тепловыделяющих сборок была загружена в реактор БН-800 энергоблока № 4 Белоярской АЭС. Данные ТВС производятся из оксидов обедненного урана и плутония.

      Используемые для создания МОКС-топлива уран и плутоний фактически являются отработанными материалами от прежнего использования: оксид плутония для нового топлива представляет собой ядерное топливо, отработавшее в обычных реакторах АЭС, оксид обедненного урана производится за счет обработки так называемых вторичных "хвостов", которые появляются при горно-обогатительном производстве.

      В этом году в реактор энергоблока № 4 Белоярской АЭС планируется загрузить еще 180 ТВС. Использование только МОКС-топлива при работе реактора БН-800 на Белоярской АЭС планируется в 2021 г. В "Росатоме" отметили, что для российской атомной энергетики это будет началом промышленной эксплуатации реактора на быстрых нейтронах при использовании МОКС-топлива.

      Промышленное производство МОКС-топлива в России началось на Горно-химическом комбинате (ФГУП "ГХК") в Железногорске в конце 2018 г.

      Рубрики: Энергетика

      Метки: АЭС, Росатом, МОКС-топливо

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