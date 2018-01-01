Виталий Мутко возглавил госкорпорацию "Дом.РФ"

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Великобритания и ЕС начнут переговоры по новым двусторонним соглашениям 3 марта
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Заказы на товары длительного пользования в США в декабре неожиданно выросли
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ЕЦБ хочет улучшить ситуацию в банковском секторе Европы за счет слияний
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Доходы россиян выросли в 2019 году на 0,8%
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Минфин предложит инвесторам новый выпуск ОФЗ
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Греция разместит 15-летние облигации впервые за 11 лет
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Великобритания предоставит Huawei ограниченный доступ к своим сетям 5G
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Между Данией и Китаем разгорелся дипломатический скандал из-за карикатуры на флаг КНР с коронавирусом
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Pfizer в 2019 году увеличила чистую прибыль почти в 1,5 раза
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Еврокомиссия упразднит использование монет в 1 и 2 евроцента
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Honda приостановит работу двух заводов в Китае из-за коронавируса
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В России 31 банк потерял лицензию в 2019 году
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Мировая эпидемия: кто спасет нефть?
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Украина сократила госдолг в 2019 году на 7,8% в национальной валюте
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Рост экспорта швейцарских часов в 2019 году замедлился до минимума за три года
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Евросоюз расширил санкционный список из-за выборов в Крыму
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Группа "М.Видео-Эльдорадо" в 2019 году увеличила продажи бытовой техники и электроники на 3,8%
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Фото: АГН Москва/Global Look Press
Рубрики: Недвижимость
Метки: Виталий Мутко, Дом.РФ
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