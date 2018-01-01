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      Виталий Мутко возглавил госкорпорацию "Дом.РФ"

      20:24Распечатать

      Фото: АГН Москва/Global Look Press

      Москва, 28 января - "Вести.Экономика". Бывший вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко был назначен генеральным директором АО "Дом.РФ".

      Соответствующее сообщение компании было опубликовано во вторник, 28 января, на интернет-портале раскрытия корпоративной информации.

      Наблюдательный совет АО "Дом.РФ" 28 января принял решение о досрочном прекращении полномочий гендиректора госкорпорации Александра Плутника. Вместо него на должность генерального директора АО "Дом.РФ" был назначен Виталий Мутко. Как отмечается, официально он вступит в должность 29 января. Срок его пребывания в качестве главы госкорпорации установлен до 28 января 2025 г.

      В ходе состоявшегося во вторник заседания наблюдательного совета АО "Дом.РФ" было также принято решение назначить председателем наблюдательного совета Марата Хуснуллина. Ранее он был назначен на должность вице-премьера в правительстве РФ во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

      Рубрики: Недвижимость

      Метки: Виталий Мутко, Дом.РФ

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