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      Ближневосточный фарс Трампа: попытка США и Израиля узаконить оккупацию Палестины

      00:22Распечатать

      Фото: Michael Reynolds/EPA-EFE

      Москва, 28 января - "Вести.Экономика". Проект разрешения арабо-израильского конфликта, представленный президентом Трампом в Вашингтоне под аплодисменты премьер-министра Нетаньяху, не нашел сторонников в самой Палестине.

      Опубликованное на сайте администрации США заявление Трампа о "видении светлого будущего для Израиля и народа Палестины", по традиции данной администрации США, нарочито помпезно и изобилует описаниями в превосходной степени – предлагаемый план якобы является "самым детальным", "самым серьезным" и так далее.

      Среди основных политических положений проекта – определение Иерусалима как "неделимой" столицы Израиля; признание оккупированных Израилем поселений в Палестине как части Израиля; признание Иорданской долины как части Израиля; предложение создания государства Палестины, но при этом с запретом на создание армии. Большинство данных пунктов являются явно неприемлемыми для Палестины.

      Довольно показательным в плане Трампа является то, что отдельным пунктом указана "Безопасность Израиля". Новому государству Палестина предлагается стать "полностью демилитаризованным", не имея возможности создать собственную армию. В этом плане причастные к созданию данного проекта эксперты, возможно, хотели создать некий исторический прецедент в современной истории, пытаясь таким образом уравнять в правах предлагаемое к созданию "государство Палестина" с Германией после Первой и Второй мировых войн, а также с Японией, возможности которых по обладанию собственными вооруженными силами были серьезно ограничены после поражения.

      Стоит напомнить при этом, что Израиль в настоящее время обладает одним из самых больших ядерных арсеналов в мире, при этом придерживаясь стратегии "ядерной неопределенности", не только не раскрывая количество носителей и самих ядерных зарядов, но при этом продолжая на официальном уровне отрицать наличие у страны ядерного оружия.

      "Сделка века" от Трампа и его зятя фактически предлагает узаконить оккупацию территории Палестины, которая продолжается со стороны Израиля в нарушении резолюций ООН.

      Резко негативная реакция Палестины, Ирана, а также различных арабских государств в отношении предыдущих действий Трампа в виде одностороннего признания Иерусалим в качестве столицы Израиля, является напоминанием о том, что на Ближнем Востоке думают о подобных предложениях Вашингтона.

      Новые предложения Трамп были встречены акциями протеста в секторе Газа. Палестинцы в том числе сжигали портреты самого 45-го президента США.

      Фото: Mohammed Saber/EPA-EFE

      В комментариях агентству Reuters представители движения "Хамас" заявили о том, что движение будет препятствовать реализации данного проекта, а сам план является "чепухой".

      Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе заявил о том, что представленный план скорее имеет отношение к внутриполитической ситуации в США и Израиле, чем к мирному разрешению конфликта на Ближнем Востоке: "Это план для защиты Трампа от импичмента и Нетаньяху от тюрьмы".

      Оба политика в настоящее время действительно пребывают в состоянии угрозы утраты полномочий: Беньямину Нетаньяху уже были предъявлены обвинения в коррупции. Дональду Трампу в декабре 2019 г. был объявлен импичмент в Палате представителей Конгресса США, в настоящее время процесс импичмента продолжается в Сенате США

      Заявления о подготовке "мирного плана" со стороны Трампа звучали еще в ходе предвыборной кампании перед президентскими выборами 2017 г. За подготовку и разработку проекта разрешения конфликта между Палестиной и Израилем отвечал советник президента Трампа, его зять Джаред Кушнер.

      При этом представление проекта, который некоторые СМИ называли "сделкой века", неоднократно откладывалось. Отдельные эксперты заявляли о том, что готовящийся проект станет очередным провалом США в урегулировании данного конфликта. В 2018 г. об этом предупреждали в журнале Foreign Policy.

      Экономическая часть плана была опубликована в СМИ в июне прошлого года, в частности, в виде предложений по созданию некоего фонда в размере $50 млрд, средства из которого предлагалось разделить между "проблемными палестинскими территориями в течение 10 лет", а также выделить часть суммы Египту, Ливану и Иордании.

      Перед публикацией и официальным представлением проекта 28 января, Аарон Дэвид Миллер, прежний переговорщик США по Ближнему Востоку, в комментариях изданию Guardian рассказал некоторые подробности того, как зять Трампа готовил данный проект. По его словам, Кушнер говорил о том, что "ничего не хочет слышать об истории", предлагая создать план с "чистого листа". Он отметил, что Кушнер "считает себя Фрэнком Синатрой мирного процесса, который хочет все сделать по-своему".

      Односторонние решения на Ближнем Востоке, как показывает история, часто приводят к ухудшению ситуации в регионе. Односторонний выход администрация Трампа из сделки по ядерной программе Ирана уже привел к резкому обострению рисков в регионе. В Тегеране явно подают намеки о готовности в разработке собственного ядерного оружия, несмотря на официальные опровержения подобных планов. Убийство иранского генерала в Ираке по приказу Трампа еще сильнее обострило ситуацию в регионе и привело к самым многочисленным за долгие годы акциям протеста против присутствия войск США в Ираке.

      Действия администрации США за последние годы по развязыванию торговых войн, отказу от прежних соглашений, экстерриториальным убийствам показывают, что миротворчество и выстраивание дружеских отношений – явно не самая сильная сторона Дональда Трампа. Предложенный им проект в такой же степени является "сделкой века" как и прогнозы американских экспертов, которые предвещали скорый "конец истории" в виде торжества либеральной демократии западного образца.

      Для урегулирования конфликта между Палестиной и Израилем понадобится явно нечто большее, чем опыт в серийных банкротствах, книги и рассказы об "искусстве сделки" или отрицание истории.

      Рубрики: Ближний Восток, США и Канада

      Метки: Палестина, Израиль, Дональд Трамп, Беньямин Нетаньяху, Джаред Кушнер

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