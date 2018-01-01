Берни Сандерс - следующий президент США?

В настоящее время Берни Сандерс - лидер по сбору финансовых средств среди кандидатов в президенты от Демократической партии. Растет также его рейтинг в опросах общественного мнения. При этом снижается поддержка Элизабет Уоррен, другого левого политика и главного конкурента Сандерса. Некоторые аналитики уже заявляют, что у Сандерса есть шанс стать следующим президентом США.

Москва, 28 января - "Вести.Экономика".Сандерс - один из самых популярных кандидатов на пост главы Белого дома, поэтому очень важно разобраться в ключевом тезисе его предвыборной кампании - призыве к "политической революции", пишет в The National Interest профессор международных отношений Университета Джорджа Вашингтона Амитай Этциони.Революция обычно определяется как "насильственное свержение правительства или общественного строя в пользу новой системы". Следует отметить, что революция довольно редкое явление, но когда она происходит, то включает в себя насилие и кровь и, как правило, заканчивается установлением тиранического режима, как это было после Французской, Октябрьской и Кубинской революций.Можно предположить, что Сандерс не подразумевает такого рода революцию. Сторонники сенатора от Вермонта утверждают, что 78-летний политик всегда говорит о "политической революции".Политическая революция определяется как "переворот, при котором заменяется правительство или изменяется форма правления, но при котором, как правило, остаются нетронутыми имущественные отношения". Однако определение "политическая" не очень разъясняет истинные намерения Сандерса. Трансформация, о которой он часто говорит, включает изменение прав собственности, а это уже социальная революция.Сандерс настаивает, что его политическая революция не утопия. По его словам, "это то, что мы можем сделать и что уже существует в ряде стран", не уточняя при этом, в каких именно странах. Однако Сандерс часто хвалит крайне левые и авторитарные режимы в Венесуэле, Боливии, Китае, Никарагуа и на Кубе.Так, по его мнению, Китай сделал больше для решения проблемы нищеты, "чем любая другая страна в истории цивилизации". Он также отметил Кубу за "огромный прогресс в улучшении жизни бедных людей". Однако ни один серьезный политолог не станет утверждать, что Сандерс призывает к похожему режиму для США.Можно предположить, что Сандерс имеет в виду социал-демократию Скандинавии. Однако социальное устройство в странах Северной Европы сформировалось не с помощью революций, а благодаря реформам центристских правительств. Таким образом, Сандерс не имеет в виду Скандинавию.Сандерс также призывает людей "встать и сражаться". "В этой стране никогда не будет реальных перемен, если не произойдет политическая революция. Это означает, что миллионы людей должны встать и сражаться. Нам нужны миллионы людей, чьи жизни уничтожены за последние 45 лет, чтобы противостоять Уолл-стрит, противостоять страховым и фармацевтическим компаниям", - говорит политик.Но и здесь не все ясно. Революции происходят на улицах и баррикадах, насильственным захватом центров власти и средств массовой информации. Сандерс не призывает своих сторонников бороться таким образом, он в основном просит их переводить деньги и голосовать за него (что также делают и другие кандидаты). То есть в провокационных высказываниях Сандерса нет никакой реальной угрозы для общества.Наконец, даже если Сандерс придет к власти традиционным образом, то есть получив большинство голосов в коллегии выборщиков, а демократы каким-то образом получат большинство в сенате и палате представителей, он все равно не сможет реализовать свои радикальные идеи. Вспомним Барака Обаму, которому не удалось воплотить в жизнь более умеренные инициативы, несмотря на имеющийся у демократов контроль над обеими палатами конгресса. Сенаторы-демократы из штатов, где большинство избирателей имеют консервативные взгляды, никогда не поддержат радикальные перемены.Сандерс, несмотря на революционную риторику, в реальности хочет не свержения правительства, а трансформации в рамках существующей демократической системы. Однако его радикальная риторика вводит в заблуждение миллионы американцев, и они начинают верить в его утопичные идеи и нереалистичную программу.