Apple превзошла прогнозы с рекордными продажами iPhone и ростом всех финпоказателей

Apple превзошла ожидания рынка по прибыли за первый финансовый квартал: выручка, прибыль на акцию и прогноз по выручке за второй квартал превзошли прогнозы аналитиков. Доходы Apple от iPhone превзошли ожидания Уолл-стрит, но выручка от сервисов слегка не дотянула до прогнозов.

Москва, 29 января - "Вести.Экономика"Apple во вторник сообщила о продажах и прибыли в праздничном финансовом квартале выше ожиданий Уолл-стрит, благодаря росту продаж iPhone и стремительно растущему спросу на дополнительные аксессуары, такие как беспроводные наушники AirPods.В последние три месяца 2019 года бизнес Apple вернулся на круги своя, так как продажи новейших моделей iPhone и носимых гаджетов привели к 9-процентному увеличению доходов, что превысило прогнозы аналитиков. Прогнозируемый диапазон доходов компании в текущем квартале также значительно превысил консенсус-прогноз.Акции Apple, которые выросли примерно на 8% в течение нескольких недель, предшествовавших объявлению результатов финансового первого квартала, выросли еще примерно на 2% после объявления результатов.Глава Apple Тим Кук сообщил агентству Reuters, что компания использует более широкий, чем обычно, диапазон прогнозов из-за неопределенности, вызванной вспышкой коронавируса в Китае. Кук рассказал CNBC, что Apple закрыла один магазин в Китае и ограничивает поездки сотрудников из-за вируса."Apple также прогнозирует более сильный второй квартал, чем предсказывали аналитики, но тот факт, что коронавирус распространяется непредсказуемым образом в Китае, где собирается большая часть девайсов Apple, может расстроить этот оптимистичный прогноз", сказал главный аналитик eMarketer Йорам Вурмсер.Количество активных iPhone, компьютеров и других устройств, называемых установленной базой, выросло на 100 миллионов и превысило 1,5 миллиарда за последний год, а руководство Apple поставило новую цель - к концу 2020 года достичь 600 миллионов платных абонентов для музыкальных, игровых, стриминговых и других сервисов.Выручка Apple за квартал, закончившийся 28 декабря, составила $91,8 млрд, в то время как аналитики Refinitiv прогнозировали $88,5 млрд. Собственный прогноз Apple по выручке за следующий квартал, заканчивающийся в марте - $63-67 млрд., что выше консенсус-прогноза аналитиков в $62,4 млрд.. Это свидетельствует о том, что компания ждет сильных продаж смартфонов, и наушников в течение более спокойного, нежели новогодние праздники, сезона.Выручка от сервисов оказалась ниже ожиданий аналитиков - $12,7 млрд. против прогноза в $13 млрд, но выше по сравнению с $10,9 млрд. за аналогичный период год назад. Многие инвесторы считают, что доход от услуг в конечном итоге увеличит валовую прибыль Apple, которая в декабре достигла 38,35% по сравнению с оценками в 38,06%.Фокус на сервисах, однако, связан с те, как успешно Apple будет наращивать базу платных подписчиков. Сервисы аналитики считают более прибыльным бизнесом в долговременной перспективе, чем продажи оборудования, так как смартфон, планшет или ноутбук - достаточно дорогая покупка, на нее потребитель может решиться раз в несколько лет.Apple заявила, что в настоящее время у нее более 1,5 миллиарда активных установленных устройств и 480 миллионов подписчиков как на собственные платные услуги, так и на платные услуги сторонних производителей, по сравнению с 1,4 миллиарда устройств и 360 миллионами подписчиков годом ранее. По поводу нового сервиса потокового видео Apple TV+, запущенного осенью прошлого года, Кук сказал, что пользователи с удовольствием восприняли новый продукт и подписываются все - как новые клиенты, так и те, что не обновляли свой "яблочный" гаджет.На долю смартфонов пришлось $55.96 млрд, в то время как аналитики прогнозировали, что "айфоны" принесут компании $51,6 млрд., в то время как год назад доходы купертинцев от основного продукта были ниже - $52 млрд. В этом квартале Apple удалось остановить годичный тренд значительного падения продаж своих смартфонов. Кук сказал, что iPhone 11 и iPhone 11 Pro стимулировали рост, называя устройства "сильнейшей линейкой iPhone, которая у нас когда-либо была".Продажи ПК Mac немного снизились: с $7,4 до $7,16 млрд. Снизились и продажи планшетов: с $6,7 до $5,98 млрд. Сильнее всего ожидаемо выросли продажи носимой электроники, устройств для дома и аксессуаров: на 37%, до $10 млрд. Аналитик Bernstein Тони Сакконаги написал в записке клиентам, что только продажи AirPods - метрика, которую Apple не раскрывает - могли достичь $3,5-4 миллиардов в декабре, что на 150% больше, чем годом ранее. С такими темпами менее чем через год одни лишь наушники и часы будут приносить Apple больше выручки, чем ПК и планшеты вместе взятые.