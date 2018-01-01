Почему американская компания помогает Саудовской Аравии справиться с жилищным кризисом?

Несмотря на то, что Саудовская Аравия показывает прогресс по мегапроектам, одобренным крон-принцем бин Салманом, построить 1 млн доступных домов для королевства пока не получается.

Москва, 29 января - "Вести.Экономика"Министр жилищного строительства Маджид аль-Хогайль рассказал о некоторых трудностях в 2017 году, заявив о «фундаментальных недостатках на рынке, включая низкий уровень вклада частного сектора в предложение и высокую зависимость от государственного финансирования».Министр говорил о том, что частный сектор ушел с рынка доступного жилья, предпочитая строить для хорошо обеспеченного среднего класса и богатой элиты. Он косвенно сослался на беспроцентные ссуды на покупку домов, которые королевство намерено было выдать, но отказалось с началом Видения-2030, грандиозной реформы саудовской экономики, начатой ​бин Салманом в 2016 году. Жилье было одной из 13 программ Видения-2030. Его целью было «увеличение предложения домов по разумным ценам в кратчайшие сроки», а также «обеспечение жильем малоимущего сегмента общества».Спустя 3 года был достигнут определенный прогресс. Министерство жилищного строительства говорит, что превысило свои цели в 2019 году по предоставлению гражданам королевства поддержки домовладений в рамках жилищной программы Сакани. Среди статистических данных, приведенных для инициативы Сакани, было утверждение, что «300 041 семья получила выгоду во всех регионах королевства».В 2018 году под эгидой Фонда развития недвижимости (REDF) были начаты реформы, которые должны были стимулировать рынок ипотеки. Они включили в себя снижение первоначального взноса с 10% до 5%, увеличение максимального соотношения кредита банков к стоимости для ипотечных покупателей, впервые приобретающих жилье, с 85% до 90%. Фонд REDF также инициировал программу субсидированной поддержки для тех, кто получает низкую или среднюю заработную плату и уже имеет ипотечные кредиты.Тем не менее, обычные жители Саудовской Аравии убедились, что крон-принц придает огромное значение строительству NEOM, своего города-будущего стоимостью $500 млрд, городу Киддия, развлекательного города к северу от Эр-Рияда, курорту Красного моря для сверхбогатых. Однако реформы, связанные с доступным жильем, так и остаются обещанием, которое еще предстоит выполнить правительству.Стоит отметить, что на недавней Financial Sector Conference министр жилищного строительства был объявлен «членом-основателем и активным директором Совета директоров многочисленных мегапроектов в королевстве, включая NEOM, самый амбициозный проект в мире, Qiddiya Investment Company, огромную развлекательную, спортивную и культурную площадку Саудовской Аравии».Несмотря на то, что в рамках Housing Vision Realization Program саудовский частный сектор и местный сегмент жилищного строительства должны строить доступные дома, правительство решило вести бизнес с американской фирмой Katerra, расположенной в Силиконовой долине. В октябре 2018 года была подписана крупная сделка на $40 млрд, согласно которой Katerra предоставит королевству сотни тысяч предварительно изготовленных доступных единиц. Katerra подтвердила ранее в этом месяце, что в рамках этой сделки заключила контракт на $650 млн на строительство 8 тыс. домов по всему королевству.Странно, что после принятия решения задействовать частный сектор Саудовской Аравии для строительства доступного жилья был подписан контракт с американской компанией. Но Katerra поддерживается Softbank, а Softbank тесно связан с бин Салманом через Масаёси Сон, основателя и гендиректора SoftBank. В сентябре 2016 года бин Салман согласился внести $45 млрд из Фонда государственных инвестиций королевства в Vision Fund объемом $100 млрд, которым владеет Сон.Год спустя Bloomberg спросил Сона, получил ли он деньги от бин Салмана за один час. На что он ответил: «Нет, это не правда. Я получил $45 млрд за 45 минут, то есть $1 млрд в минуту».Katerra - это своего рода попытка, которую Сону нравится поддерживать огромными денежными вливаниями, в данном случае $1 млрд, чтобы помочь быстрому росту стартапов, используя технологии как средство повышения их стоимости и обеспечения быстрого получения дохода. Проблема в том, что эти компании могут расти слишком быстро, с огромными обещаниями соответствовать огромному эго их основателей. Так и оказалось с Katerra.Как отмечает нью-йоркский новостной сайт The Real Deal, в том, что касается связи между Соном, Katerra и саудитами, Softbank заявил, что он помогает своим «портфельным компаниям ориентироваться на новые и перспективные рынки, такие как работа Katerra для Саудовской Аравии».Real Deal провел расследование и обнаружил ряд заброшенных проектов, внезапно закрытую фабрику и сотни уволенных рабочих в США, корпоративные махинации. Словом, все это заставляет задаться вопросом о том, как работает Katerra. Тем не менее, эту компанию считают ведущим игроком в разрешении кризиса доступного жилья в Саудовской Аравии. Katerra дала огромные обещания королевству, среди которых - строительство 10-15 домов в день к III кварталу 2020 года. Это кажется чрезмерным, учитывая достижения компании в Америке.Обеспечение доступным жильем молодого поколения саудовцев будет нести большое значение для сохранения позиции бин Салмана. Если он выступит на этом фронте, вопросы о тесных связях между Katerra, Соном и Фондом государственных инвестиций, которые контролирует крон-принц, исчерпают себя. Но если Katerra провалится, вопросы возникнут снова и могут означать проблемы для бин Салмана.