ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Почему американская компания помогает Саудовской Аравии справиться с жилищным кризисом?

      02:28Распечатать
      Москва, 29 января - "Вести.Экономика" Несмотря на то, что Саудовская Аравия показывает прогресс по мегапроектам, одобренным крон-принцем бин Салманом, построить 1 млн доступных домов для королевства пока не получается.

      Министр жилищного строительства Маджид аль-Хогайль рассказал о некоторых трудностях в 2017 году, заявив о «фундаментальных недостатках на рынке, включая низкий уровень вклада частного сектора в предложение и высокую зависимость от государственного финансирования».

      Министр говорил о том, что частный сектор ушел с рынка доступного жилья, предпочитая строить для хорошо обеспеченного среднего класса и богатой элиты. Он косвенно сослался на беспроцентные ссуды на покупку домов, которые королевство намерено было выдать, но отказалось с началом Видения-2030, грандиозной реформы саудовской экономики, начатой ​бин Салманом в 2016 году. Жилье было одной из 13 программ Видения-2030. Его целью было «увеличение предложения домов по разумным ценам в кратчайшие сроки», а также «обеспечение жильем малоимущего сегмента общества».

      Спустя 3 года был достигнут определенный прогресс. Министерство жилищного строительства говорит, что превысило свои цели в 2019 году по предоставлению гражданам королевства поддержки домовладений в рамках жилищной программы Сакани. Среди статистических данных, приведенных для инициативы Сакани, было утверждение, что «300 041 семья получила выгоду во всех регионах королевства».

      В 2018 году под эгидой Фонда развития недвижимости (REDF) были начаты реформы, которые должны были стимулировать рынок ипотеки. Они включили в себя снижение первоначального взноса с 10% до 5%, увеличение максимального соотношения кредита банков к стоимости для ипотечных покупателей, впервые приобретающих жилье, с 85% до 90%. Фонд REDF также инициировал программу субсидированной поддержки для тех, кто получает низкую или среднюю заработную плату и уже имеет ипотечные кредиты.

      Тем не менее, обычные жители Саудовской Аравии убедились, что крон-принц придает огромное значение строительству NEOM, своего города-будущего стоимостью $500 млрд, городу Киддия, развлекательного города к северу от Эр-Рияда, курорту Красного моря для сверхбогатых. Однако реформы, связанные с доступным жильем, так и остаются обещанием, которое еще предстоит выполнить правительству.

      Стоит отметить, что на недавней Financial Sector Conference министр жилищного строительства был объявлен «членом-основателем и активным директором Совета директоров многочисленных мегапроектов в королевстве, включая NEOM, самый амбициозный проект в мире, Qiddiya Investment Company, огромную развлекательную, спортивную и культурную площадку Саудовской Аравии».

      Несмотря на то, что в рамках Housing Vision Realization Program саудовский частный сектор и местный сегмент жилищного строительства должны строить доступные дома, правительство решило вести бизнес с американской фирмой Katerra, расположенной в Силиконовой долине. В октябре 2018 года была подписана крупная сделка на $40 млрд, согласно которой Katerra предоставит королевству сотни тысяч предварительно изготовленных доступных единиц. Katerra подтвердила ранее в этом месяце, что в рамках этой сделки заключила контракт на $650 млн на строительство 8 тыс. домов по всему королевству.

      Странно, что после принятия решения задействовать частный сектор Саудовской Аравии для строительства доступного жилья был подписан контракт с американской компанией. Но Katerra поддерживается Softbank, а Softbank тесно связан с бин Салманом через Масаёси Сон, основателя и гендиректора SoftBank. В сентябре 2016 года бин Салман согласился внести $45 млрд из Фонда государственных инвестиций королевства в Vision Fund объемом $100 млрд, которым владеет Сон.

      Год спустя Bloomberg спросил Сона, получил ли он деньги от бин Салмана за один час. На что он ответил: «Нет, это не правда. Я получил $45 млрд за 45 минут, то есть $1 млрд в минуту».

      Katerra - это своего рода попытка, которую Сону нравится поддерживать огромными денежными вливаниями, в данном случае $1 млрд, чтобы помочь быстрому росту стартапов, используя технологии как средство повышения их стоимости и обеспечения быстрого получения дохода. Проблема в том, что эти компании могут расти слишком быстро, с огромными обещаниями соответствовать огромному эго их основателей. Так и оказалось с Katerra.

      Как отмечает нью-йоркский новостной сайт The Real Deal, в том, что касается связи между Соном, Katerra и саудитами, Softbank заявил, что он помогает своим «портфельным компаниям ориентироваться на новые и перспективные рынки, такие как работа Katerra для Саудовской Аравии».

      Real Deal провел расследование и обнаружил ряд заброшенных проектов, внезапно закрытую фабрику и сотни уволенных рабочих в США, корпоративные махинации. Словом, все это заставляет задаться вопросом о том, как работает Katerra. Тем не менее, эту компанию считают ведущим игроком в разрешении кризиса доступного жилья в Саудовской Аравии. Katerra дала огромные обещания королевству, среди которых - строительство 10-15 домов в день к III кварталу 2020 года. Это кажется чрезмерным, учитывая достижения компании в Америке.

      Обеспечение доступным жильем молодого поколения саудовцев будет нести большое значение для сохранения позиции бин Салмана. Если он выступит на этом фронте, вопросы о тесных связях между Katerra, Соном и Фондом государственных инвестиций, которые контролирует крон-принц, исчерпают себя. Но если Katerra провалится, вопросы возникнут снова и могут означать проблемы для бин Салмана.

      Рубрики: Ближний Восток

      Метки: США, Саудовская Аравия

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить