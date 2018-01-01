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      США хочет запретить все рейсы из Китая

      02:39Распечатать
      Москва, 29 января - "Вести.Экономика" Отдельные авиакомпании уже отменили десятки рейсов как в материковую часть страны, так и в Гонконг.

      Фото: DARREN ENGLAND/ EPA-EFE

      Власти США обеспокоены стремительным распространением коронавируса в КНР. Как писали ранее “Вести. Экономика”, по информации SCMP, за сутки только в провинции Хубэй было зарегистрировано более 840 случаев заражения. В общей сложности, по данным китайских властей, зафиксировано 5974 случаев. 132 человека умерли от “уханьской пневмонии”.

      На фоне столь пугающих показателей, администрация Трампа рассматривает возможность введения временного запрета на все рейсы в США из Поднебесной, сообщает MarketWatch.

      Ранее CNBC сообщил о том, что Белый дом уже провел телефонную конференцию с руководителями крупнейших авиакомпаний. Хотя пока отмена рейсов - лишь один из рассматриваемых вариантов. В начале недели Госдепартамент уже обратился к американским гражданам с рекомендацией о пересмотре планов по поездке в Китай, если такие имеются.

      США уже эвакуировали из китайского Уханя 240 американских граждан, в том числе и дипломатов. Пока в городе, ставшем эпицентром распространения нового коронавируса, остаются порядка 800 американцев, так что несколько рейсов все же придется совершить.

      Тем не менее, ряд американских авиакомпаний, отменяет рейсы, не дожидаясь отмашки из Вашингтона. В их числе United Airlines, Delta Air Lines и American Airlines, также пообещавшие пассажирам не взимать никаких комиссий за сдачу билетов или перенос даты полета.

      Как писали ранее “Вести. Экономика”, в начале недели аналогичный шаг сделали российские авиаперевозчики. S7, “Уральские авиалинии” и “Аэрофлот”, предложили пассажирам сдать или обменять билеты на рейсы в Китай (или обратно) до 7 февраля без каких либо комиссий.

      Рубрики: США и Канада, Юго-восточная Азия, Австралия, Транспорт и туризм

      Метки: США, Китай, Delta Air Lines, American Airlines, эпидемия, United Airlines, эвакуация, отмена рейсов, коронавирус, 2019-nCoV

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