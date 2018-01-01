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      EBay разочаровывает аналитиков

      02:44Распечатать
      Москва, 29 января - "Вести.Экономика" Компания понизила ожидания по доходам в первом квартале на фоне ужесточения конкуренции с Amazon и Walmart.

      Фото: JOHN G. MABANGLO/ EPA-EFE

      Акции eBay упали примерно на 5% после того, как руководство компании понизило прогноз по прибыли на I квартал. Планка установлена на уровне $2,55-2,60 млрд, тогда как аналитики, по данным IBES от Refinitiv, ожидали $2,64 млрд.

      Правда, в IV квартале выручка компании в $2,82 млрд превысила ожидания аналитиков в $2,81 млрд. Однако этот разрыв не так уж и велик. Объем валового товарооборота, т.е. стоимость товаров, проданных на сайтах платформы за определенный период,, снизился на 5% до $23,3 млрд.

      При этом в еBay сообщили, что число активных покупателей за квартал выросло лишь на 2% по сравнению с предыдущим годом, до 183 млн. По сравнению же с третьим кварталом показатель остался неизменным. Финансовый директор компании Эндрю Кринг объяснил столь низкий рост числа активных покупателей сокращением расходов на маркетинг и более высоким, чем ожидалось, оттоком. В IV квартале еBay сократила маркетинговые расходы почти на $116 млн, в рамках общей программы по сокращению расходов.

      Чистая прибыль этой платформы электронной коммерции в IV квартале, закончившемся 31 декабря, упала до $558 млн, или 69 центов на акцию. Годом ранее показатель составил $763 млн или 80 центов на акцию.

      Столь явные проблемы одного из крупнейших игроков на рынке электронной коммерции эксперты связывают с ужесточением конкуренции.

      “Относительные темпы роста бизнеса eBay по сравнению с усилиями Walmart в области электронной коммерции свидетельствуют о том, что eBay теряет долю рынка по сравнению с Walmart в этой категории”, - заявил Reuters Том Форте из DA Davidson.

      “Я бы сказал, что Amazon по-прежнему является основным источником проблем”, - полагает аналитик Benchmark Даниэль Курнос.

      Столкнувшись с жесткой конкуренцией, eBay сместил акцент на рекламный и платежный бизнес, а также упростил использование своей платформы, добавив такие функции, как группы списков и персональные рекомендации. При этом бороться за выживание компании приходится в условиях достаточно жесткого давления со стороны ряда инвесторов, которые хотят, чтобы eBay отказалась от ряда своих направлений для повышения прибыльности.

      Рубрики: Ретейл, США и Канада

      Метки: США, прибыль, eBay, Amazon, конкуренция, сокращение расходов, Walmart

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