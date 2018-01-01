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      Коронавирус срывает обсуждение торговой сделки между КНР и США

      02:47Распечатать
      Москва, 29 января - "Вести.Экономика". Уилбур Росс отменил запланированную поездку из-за эпидемии пневмонии.

      Как сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства торговли США, запланированная официальная поездка Уилбура Росса в КНР отложена из-за эпидемии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV.

      "Да, я могу подтвердить это. Поездка откладывается. Министр Росс рад будет вернуться в Китай в более подходящее время", - заявил представитель министерства в ответ на просьбу прокомментировать информацию, ранее данную телеканалом CNBC.

      Предполагалось, что в ходе поездки в Пекин Росс обсудит с китайской стороной дальнейшие шаги в рамках работы над заключением всеобъемлющего двустороннего торгового соглашения между двумя крупнейшими экономиками мира.

      Как писали ранее "Вести. Экономика", американские власти обеспокоены распространением заболевания и рассматривают даже временное прекращение авиасообщения с Китаем. Как отмечает издание South China Morning Post, темпы распространения нового коронавируса 2019-nCoV уже превысили скорость заражения атипичной пневмонией в 2002-2003 гг.

      Рубрики: США и Канада, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: США, КНР, Уилбур Росс, торговая сделка, Минторг США, коронавирус, 2019-nCoV

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