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      Коронавирус уже обогнал по темпам распространения атипичную пневмонию

      02:56Распечатать
      Москва, 29 января - "Вести.Экономика" По информации SCMP, "уханьская пневмония" уже унесла жизни 132 человек. Число заразившихся в Китае достигло почти 6 тысяч человек

      Фото: DAVID CHANG/ EPA-EFE

      Как сообщает South China Morning Post, за сутки только в провинции Хубэй было зарегистрировано более 840 случаев заражения 2019-nCoV. В общей сложности, зафиксировано 5974 случаев. 132 человека умерли от “уханьской пневмонии”.

      По данным ВОЗ, эпидемия SARS (атипичной пневмонии), начавшаяся в ноябре 2002 года и закончившаяся в июне 2003, унесла жизни 349 человек. За весь период на территории материкового Китая было зарегистрировано 5327 случаев заражения. Всего же в 30 странах мира были зарегистрированы почти 8,5 тысячи случаев заболевания. Погибли более 900 человек.

      Сейчас же общее число зафиксированных случаев заражения достигло 6052: помимо заболевших в материковой части Китая, известно о 8 случаях в Гонконге, 7 - в Макао, 7 - в Тайване. Количество зафиксированных в остальных странах Азии случаев достигло 41. В Европе пока 4 случая заражения. В Северной Америке - 6, в Австралии - 5. Летальных исходов за пределами материкового Китая пока не зафиксировано.

      Как отмечают китайские власти, жертвами “уханьской пневмонии” в основном стали пожилые люди в возрасте старше 60 лет. В тяжелом состоянии находятся 1239 человек. При этом 103 человека все-таки вылечились и были выписаны из больниц.

      Как писали ранее “Вести. Экономика”, власти ряда стран эвакуируют своих граждан с территории Китая. Кроме того, многие рекомендуют туроператорам отправку групп в КНР. На фоне вспышки коронавируса автопроизводители отзывают сотрудников из Китая. Речь идет, в частности, о Honda Motor и PSA Group, чьи предприятия находятся в Ухане - городе, ставшем эпицентром вспышки коронавируса.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: США, Австралия, Канада, Китай, Азия, эпидемия, коронавирус, SARS, уханьская пневмония, 2019-nCoV, атипичная пневмония

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