"Уханьская пневмония" ударила по Starbucks

Кофейный гигант стал первой американской компанией, сообщившей об убытках от эпидемии.

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Москва, 29 января - "Вести.Экономика".Крупнейшая в мире сеть кофеен сообщила о том, что вынуждена пересмотреть свой финансовый прогноз на 2020 г. из-за вспышки пневмонии, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV в Китае.Ранее компания называла КНР одним из самых быстрорастущих рынков, на который она делала ставку. У Starbucks в Поднебесной 4292 заведения, и она планировала в ближайшее время пересмотреть прогноз в сторону улучшения, однако эпидемия помешала этим планам.По информации Reuters, сеть кофеен будет вынуждена временно закрыть порядка 2 тыс. точек и скорректировать графики работы остальных заведений. Озвучить, во сколько это обойдется компании, руководство Starbucks пока не берется: все будет зависеть от того, сколько всего точек перестанут работать, как долго это продлится, но на долю Поднебесной приходится 10% глобального дохода сети.Эксперты отмечают, что за последние 13 месяцев продажи в заведениях сети, открытых в Китае, выросли примерно на 3%. При этом, в отличие от конкурентов, делающих ставку на более дешевые продукты для привлечения клиентов, компания предпочитает персонализацию и "цифровое продвижение" бренда.