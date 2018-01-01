Промышленный кризис: цены на медь пережили рекордный обвал за 34 года

Рынок промышленных металлов в затяжной депрессии. Слабые прогнозы по мировой экономике усугубил ситуацию коронавирус, который может привести к замедлению ВВП Китая.

Zerohedge

Zerohedge

Москва, 29 января - "Вести.Экономика"Цены на медь, которые считаются ключевым индикатором мирового промышленного спроса, падают девятый день подряд, чего на Лондонской бирже металлов не было почти 35 лет - с 1986 года.На опасениях, что эпидемия ударит по китайской экономике, чуть больше чем за неделю фьючерсы на медь подешевели почти на 10%, показав рекордный обвал за пять лет.Во вторник котировки опустились до минимума с середины октября. В глубоком минусе и другие металлы.С 20 января, когда сообщения о вирусе начали поступать буквально каждый час, цены на никель упали на 10%, на 8% подешевела железная руда и на 8% - олово.Стоит добавить, что в отличие от промышленных металлов, во вторник фондовые рынки снова были переполнены оптимизмом, отыграв большую часть падения понедельника.В целом, мы и ранее писали, что вирус - всего лишь повод для коррекции. Пока ФРС снабжает рынки ликвидностью, ожидать сильного обвала достаточно сложно. Тем не менее, сегодня Федрезерв озвучит итоги двухдневного заседания, возможно, игроки увидят в заявлениях регулятора новый повод для продаж.Кстати, рынок облигаций и рынок акций в последнее время сильно разошлись, так что падение стоимости акций все еще вполне возможно.