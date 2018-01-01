Промышленный кризис: цены на медь пережили рекордный обвал за 34 года

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Zerohedge
Zerohedge
Рубрики: Товарные рынки
Метки: медь, никель, олово, рынки, промышленные металлы
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