США ждет рекордный дефицит бюджета и экспоненциальный рост долга

Дефицит бюджета США превысит $1 триллион уже в этом финансовом году, который заканчивается в сентябре - прогнозирует Бюджетное управление страны. Таким образом, это будет максимальный дефицит с 2011 года и на $31 миллиард больше, чем в 2019 -м.

Москва, 29 января - "Вести.Экономика"Пик дефицита бюджета наблюдался в 2009 году, когда эта сумма достигла отметки в $1,4 триллиона.Более того, ведомство прогнозирует, что и в последующие годы показатель будет превышать триллион.По отношению к ВВП дефицит будет составлять не менее 4,3% каждый год - до 2030 года, и после этого будет только расти. Если прогноз окажется верным, это будет самый продолжительный период дефицита бюджета, превышающий 4% ВВП, за последнее столетие.Как отмечают эксперты, прогнозы ведомства обычно выглядят даже несколько оптимистично. Одной из главных причин роста дефицита является снижение налогов, проведенное Трампом, а также фактически бесконтрольные госрасходы.Что любопытно, в рамках своей предвыборной кампании Трамп обещал существенно сократить долговую нагрузку и привести финансы страны в порядок. На деле же все с точностью наоборот.Кстати, Бюджетное управление ожидает, что госдолг к 2030 году покажет экспоненциальный рост с текущих почти $17 триллионов до почти $32 триллионов.