Первое заседание ФРС в этом году: стоит ли ждать сюрпризов?

Внимание инвесторов постепенно переключается с коронавируса на более привычные факторы - корпоративные отчеты и решения центробанков. Сегодня все внимание приковано к заседанию Федеральной резервной системы.

Москва, 29 января - "Вести.Экономика".Сегодня Федеральная резервная система озвучит итоги первого в этом году заседания. После трех снижений ставки и запуска стимулирующих программ в прошлом году сейчас от американского регулятора не ждут активных действий. Тем не менее Федрезерв может дать рынку сигнал о своих дальнейших действиях.Большинство экспертов ожидают, что центробанк воздержится от изменений монетарной политики как минимум до второй половины года, однако Федрезерв может преподнести сюрприз и изменить ожидания.Рынок фьючерсов на ставку также демонстрирует ожидания рынка сохранения ставки неизменной с вероятностью 87,7%.Первым аргументом в пользу сохранения ставки является ряд заявлений управляющих ФРС в последние недели о том, что текущая монетарная политика соответствует ситуации в экономике США, рассказал ТАСС главный экономист "Совкомбанка" Кирилл Соколов.Отсутствие причин для изменения ставки в среднесрочной перспективе демонстрирует и устойчивый рост американской экономики, добавил он."Безработица в декабре осталась на уровне 3,5% - это минимум за 50 лет. Число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора увеличилось на 145 тыс. человек, что говорит о хорошем состоянии рынка труда. Целевой показатель инфляции (индекс PCE Core) в ноябре замедлился до 1,6% год к году - ниже таргета ФРС в 2%. В этом году инфляция систематически не дотягивает до целевых 2%, что позволяет американскому ЦБ проводить мягкую монетарную политику. Кроме того, рост ВВП в IV квартале 2019 г., как ожидается, составит 2,1%", - пояснил эксперт.В свою очередь слабость финансовых рынков из-за возможных последствий коронавируcа на настоящий момент вряд ли будет причиной изменения взглядов на среднесрочные перспективы экономики США, на основе которых принимаются решения ФРС, отметил директор по инвестициям (CIO) "Сбербанк управление активами" Ренат Малин.Кроме того, регулятор воздержится от сюрпризов для рынков из-за предстоящих в этом году выборов в США. "Ввиду рисков политической неопределенности, свойственных электоральным периодам, ФРС сохранит ставки на одном уровне на протяжении всего 2020 г.", - считает аналитик ИК "Фридом Финанс" Ален Сабитов."Ожидания продолжения цикла снижения процентных ставок ФРС могли присутствовать у кого-то из инвесторов к окончанию прошлого года, но с момента заключения промежуточного торгового соглашения между США и Китаем такие ожидания исчезли без следа", - в свою очередь пояснил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.Если ставку все же снизят, это будет сюрпризом для рынка. При этом эффект будет необязательно позитивным, так как это может быть воспринято как изменение ожиданий регулятора в сторону ухудшения экономической конъюнктуры и как слабое влияние уже предпринятых мер, добавил Ренат Малин.