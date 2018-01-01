Гонконгские протестующие перекрыли железнодорожное сообщение с материком

Они недовольны тем, какие меры принимают власти региона для предотвращения распространения коронавируса.

Фото: JEROME FAVRE/EPA-EFE

Москва, 29 января - "Вести.Экономика".Были бы протестующие, а повод для их акций, по крайней мере в Гонконге, всегда найдется. На этот раз активисты выступают против мер властей, предпринимаемых для противодействия распространению вспышки пневмонии, вызываемой новым коронавирусом 2019-nCoV в Китае. Речь, в частности, идет об отказе правительства закрыть границу с материковым Китаем.Кэрри Лам не стала полностью отрезать особый административный район Китая от материковой части. Было принято решение сократить трансграничное сообщение, приостановить выдачу новых виз отдельным туристам на материке и закрыть две железные дороги, в том числе участок скоростной дороги Гуанчжоу - Шэньчжэнь - Гонконг. Кроме того, планируется вдвое сократить остальное транспортное сообщение с материком как на поездах, так и автобусное.Но этого демонстрантам показалось мало, и они временно прервали железнодорожное сообщение с материком, перекрыв пути. Как сообщает SCMP, сотрудники железной дороги сигнализировали о пожаре на восточных путях около городского университета Гонконга. В корпорации MTR заявили, что поджог обнаружил машинист. Движение было полностью остановлено на 15 минут.Позже железнодорожный оператор сообщил, что поезда на линии Восточного железной дороги, ключевой железной дороге, соединяющей Коулун и пограничные пункты Ло Ву и Лок Ма Чау с материком, ходят медленнее, чем обычно, так как на пути проникают протестующие. В числе особо опасных участков в корпорации назвали станцию рядом с Городским университетом, Фаньлин и Шенг Шуй. Компания попросила пассажиров планировать маршруты в восточном направлении с учетом задержек на 10-15 минут.Кроме того, митингующие пытаются перекрывать автомобильные дороги, ведущие в сторону материка, однако об удачных попытках местные СМИ пока не сообщили.