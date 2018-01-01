Рост ВВП России 2019 году превысил прогноз Минэкономразвития

По подсчетам министерства, по итогам минувшего года рост составил 1,4%.

Москва, 29 января - "Вести.Экономика".Прогноз ведомства на 2019 г. составлял 1,3%. В 2018 г., по данным министерства, российская экономика выросла на 2,5%. Отчет Росстата по ВВП за 2019 г. будет опубликован 3 февраля.В отчете "Картина деловой активности. Январь 2020 года" отмечается, что основной рост пришелся на вторую половину года. "В 4кв19 темп роста ВВП оценивается на уровне 2,3% г/г по сравнению с 1,7% г/г в 3кв19 (в том числе в декабре – 2,4% г/г после 1,9% г/г1 в ноябре)", - отмечает Минэкономразвития.Основной вклад пришелся на базовые отрасли: промпроизводство, сельское хозяйство, строительство и торговлю. При этом вклад промышленности сохранился на уровне предыдущего года. "Кроме того, высокие показатели урожая и стабильная обстановка в секторе животноводства обеспечили вклад сельского хозяйства в темпы роста ВВП на уровне около 0,1 процентного пункта (после околонулевого вклада в прошлом году)", - отмечают в ведомстве. Вклад торгового оборота в темпы экономического роста в 2019 г. сократился до 0,2 п. п. после 0,3 п. п. годом ранее.По итогам 2020 г. Минэкономразвития ожидает роста российского ВВП на 1,7%, а в 2021 г. он, согласно прогнозу ведомства, должен ускориться до 3,1%.