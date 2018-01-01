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      10 самых депрессивных городов России для путешествий

      07:18Распечатать
      Москва, 29 января - "Вести.Экономика". Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил, какие российские города они считают самыми депрессивными для путешествий.

      1. Норильск, 25,9%

      Норильск — город краевого подчинения Красноярского края. Норильск - самый северный город мира с численностью населения более 150 тыс. человек.

      Норильск — крупный центр цветной металлургии.Градообразующее предприятие — Заполярный филиал Горно-металлургической компании "Норильский никель".

      2. Москва, 23,2%

      Москва — самый популярный туристический центр России. Кремль, Красная площадь, Новодевичий монастырь и Церковь Вознесения в Коломенском входят в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

      Она является важнейшим транспортным узлом: город обслуживают 6 аэропортов, 9 железнодорожных вокзалов, 3 речных порта.

      3. Челябинск, 17%

      Один из крупнейших промышленных, экономических, культурных, деловых центров России.

      Челябинск имеет серьезные экологические проблемы, в частности загрязнение воздуха, что является одной из причин оттока населения в другие регионы страны.

      Тем не менее Челябинск - один из крупнейших промышленных центров Урала, где промышленность составляет 38% от валового муниципального продукта.

      4. Череповец, 11,6%

      Череповец — город в Вологодской области России.

      Череповец включен в перечень монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов) в категорию муниципальных образований с наиболее сложным социально-экономическим положением (в том числе во взаимосвязи с проблемами функционирования градообразующих организаций).

      5. Саратов, 5,4%

      Крупный культурный, экономический и образовательный центр Поволжья. Входит в двадцатку крупнейших городов России, не будучи городом-миллионером, одновременно является центром Саратовской агломерации, население которой превышает 1,2 млн человек.

      Является ведущим центром высшего образования, научно-исследовательской и проектной деятельности. Помимо одного из старейших университетов России, функционирует более двух десятков вузов. Развиты машиностроение, нефтяная и химическая промышленность.

      6. Брянск, 5,4%

      Брянск — крупный промышленный центр. Основная отрасль промышленности - металлообработка, также развиты химическая, электротехническая, электронная, деревообрабатывающая, текстильная, пищевая промышленность.

      Более 1200 предприятий выпускают: тепловозы, грузовые вагоны, автогрейдеры, асфальтоукладчики и другую дорожную технику, сельскохозяйственную технику, строительные материалы, швейные изделия, другую промышленную продукцию.

      7. Пермь, 4,5%

      Пермь - крупный многоотраслевой промышленный, научный, культурный и логистический центр Урала. Хорошо развитая промышленность края и наличие крупных предприятий определяют экологические проблемы региона, причинами которых являются как техногенное загрязнение, так и недостаточное управление природоохранной деятельности.

      8. Волгоград, 3,6%

      Волгоград - город-герой, важнейший пункт обороны Царицына и Сталинградской битвы.

      Музей-панорама "Сталинградская битва" стал самым большим и известным музеем Волгограда.

      Включает в себя Мельницу Гергардта, панораму Сталинградской битвы — самое большое живописное полотно России, экспозицию советской военной техники 1940-х гг., стелу городов героев, многочисленные экспонаты оружия и наград, личные вещи военного быта генералов и простых солдат. Рядом расположен переживший бои Дом Павлова.

      9. Уфа, 2,7%

      Уфа — один из крупнейших городов России, столица Республики Башкортостан. Входит в число крупнейших экономических, культурных и научных центров Российской Федерации.

      В настоящее время городские предприятия занимаются нефтепереработкой, химией, машиностроением. Основу экономики города составляют топливно-энергетический и машиностроительный комплексы.

      10. Красноярск, 0,9%

      Красноярск — один из крупнейших городов России, крупнейший культурный, образовательный, экономический и промышленный центр Центральной и Восточной Сибири.

      Значительный транспортно-логистический центр. Основные отрасли экономики — цветная металлургия, гидроэнергетика, космическая промышленность и другое машиностроение, химическая, деревообрабатывающая промышленность, образование.

      Масштабный научно-образовательный и спортивный центр страны — в одном только Сибирском федеральном университете обучается свыше 40 тыс. студентов; всего в городе обучается более 150 тыс. студентов.

      Рубрики: Стиль жизни

      Метки: рейтинг, туризм, отдых, города, путешествия

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