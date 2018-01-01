10 самых депрессивных городов России для путешествий

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил, какие российские города они считают самыми депрессивными для путешествий.

1. Норильск, 25,9%



Норильск — крупный центр цветной металлургии.Градообразующее предприятие — Заполярный филиал Горно-металлургической компании "Норильский никель". Норильск — город краевого подчинения Красноярского края. Норильск - самый северный город мира с численностью населения более 150 тыс. человек.Норильск — крупный центр цветной металлургии.Градообразующее предприятие — Заполярный филиал Горно-металлургической компании "Норильский никель".

2. Москва, 23,2%



Она является важнейшим транспортным узлом: город обслуживают 6 аэропортов, 9 железнодорожных вокзалов, 3 речных порта. Москва — самый популярный туристический центр России. Кремль, Красная площадь, Новодевичий монастырь и Церковь Вознесения в Коломенском входят в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.Она является важнейшим транспортным узлом: город обслуживают 6 аэропортов, 9 железнодорожных вокзалов, 3 речных порта.

3. Челябинск, 17%



Челябинск имеет серьезные экологические проблемы, в частности загрязнение воздуха, что является одной из причин оттока населения в другие регионы страны.



Тем не менее Челябинск - один из крупнейших промышленных центров Урала, где промышленность составляет 38% от валового муниципального продукта. Один из крупнейших промышленных, экономических, культурных, деловых центров России.Челябинск имеет серьезные экологические проблемы, в частности загрязнение воздуха, что является одной из причин оттока населения в другие регионы страны.Тем не менее Челябинск - один из крупнейших промышленных центров Урала, где промышленность составляет 38% от валового муниципального продукта.

4. Череповец, 11,6%



Череповец включен в перечень монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов) в категорию муниципальных образований с наиболее сложным социально-экономическим положением (в том числе во взаимосвязи с проблемами функционирования градообразующих организаций). Череповец — город в Вологодской области России.Череповец включен в перечень монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов) в категорию муниципальных образований с наиболее сложным социально-экономическим положением (в том числе во взаимосвязи с проблемами функционирования градообразующих организаций).

5. Саратов, 5,4%



Является ведущим центром высшего образования, научно-исследовательской и проектной деятельности. Помимо одного из старейших университетов России, функционирует более двух десятков вузов. Развиты машиностроение, нефтяная и химическая промышленность. Крупный культурный, экономический и образовательный центр Поволжья. Входит в двадцатку крупнейших городов России, не будучи городом-миллионером, одновременно является центром Саратовской агломерации, население которой превышает 1,2 млн человек.Является ведущим центром высшего образования, научно-исследовательской и проектной деятельности. Помимо одного из старейших университетов России, функционирует более двух десятков вузов. Развиты машиностроение, нефтяная и химическая промышленность.

6. Брянск, 5,4%



Более 1200 предприятий выпускают: тепловозы, грузовые вагоны, автогрейдеры, асфальтоукладчики и другую дорожную технику, сельскохозяйственную технику, строительные материалы, швейные изделия, другую промышленную продукцию. Брянск — крупный промышленный центр. Основная отрасль промышленности - металлообработка, также развиты химическая, электротехническая, электронная, деревообрабатывающая, текстильная, пищевая промышленность.Более 1200 предприятий выпускают: тепловозы, грузовые вагоны, автогрейдеры, асфальтоукладчики и другую дорожную технику, сельскохозяйственную технику, строительные материалы, швейные изделия, другую промышленную продукцию.

7. Пермь, 4,5% Пермь - крупный многоотраслевой промышленный, научный, культурный и логистический центр Урала. Хорошо развитая промышленность края и наличие крупных предприятий определяют экологические проблемы региона, причинами которых являются как техногенное загрязнение, так и недостаточное управление природоохранной деятельности.

8. Волгоград, 3,6%



Музей-панорама "Сталинградская битва" стал самым большим и известным музеем Волгограда.



Включает в себя Мельницу Гергардта, панораму Сталинградской битвы — самое большое живописное полотно России, экспозицию советской военной техники 1940-х гг., стелу городов героев, многочисленные экспонаты оружия и наград, личные вещи военного быта генералов и простых солдат. Рядом расположен переживший бои Дом Павлова. Волгоград - город-герой, важнейший пункт обороны Царицына и Сталинградской битвы.Музей-панорама "Сталинградская битва" стал самым большим и известным музеем Волгограда.Включает в себя Мельницу Гергардта, панораму Сталинградской битвы — самое большое живописное полотно России, экспозицию советской военной техники 1940-х гг., стелу городов героев, многочисленные экспонаты оружия и наград, личные вещи военного быта генералов и простых солдат. Рядом расположен переживший бои Дом Павлова.

9. Уфа, 2,7%



В настоящее время городские предприятия занимаются нефтепереработкой, химией, машиностроением. Основу экономики города составляют топливно-энергетический и машиностроительный комплексы. Уфа — один из крупнейших городов России, столица Республики Башкортостан. Входит в число крупнейших экономических, культурных и научных центров Российской Федерации.В настоящее время городские предприятия занимаются нефтепереработкой, химией, машиностроением. Основу экономики города составляют топливно-энергетический и машиностроительный комплексы.

10. Красноярск, 0,9%



Значительный транспортно-логистический центр. Основные отрасли экономики — цветная металлургия, гидроэнергетика, космическая промышленность и другое машиностроение, химическая, деревообрабатывающая промышленность, образование.



Масштабный научно-образовательный и спортивный центр страны — в одном только Сибирском федеральном университете обучается свыше 40 тыс. студентов; всего в городе обучается более 150 тыс. студентов. Красноярск — один из крупнейших городов России, крупнейший культурный, образовательный, экономический и промышленный центр Центральной и Восточной Сибири.Значительный транспортно-логистический центр. Основные отрасли экономики — цветная металлургия, гидроэнергетика, космическая промышленность и другое машиностроение, химическая, деревообрабатывающая промышленность, образование.Масштабный научно-образовательный и спортивный центр страны — в одном только Сибирском федеральном университете обучается свыше 40 тыс. студентов; всего в городе обучается более 150 тыс. студентов.

Москва, 29 января - "Вести.Экономика".