Власти Пекина оштрафуют аптеку на $436 тыс. за повышение цен

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Фото: JEROME FAVRE/ EPA-EFE
Рубрики: Ретейл, Юго-восточная Азия, Австралия
Метки: Китай, штраф, Пекин, эпидемия, завышение цен, коронавирус, уханьская пневмония, 2019-nCoV, маска №95
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