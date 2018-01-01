ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Власти Пекина оштрафуют аптеку на $436 тыс. за повышение цен

      07:19Распечатать
      Москва, 29 января - "Вести.Экономика" В общей сложности с 23 января было возбуждено 31 дело о нарушении ценовой политики.

      Фото: JEROME FAVRE/ EPA-EFE

      Власти Пекина намерены сурово наказывать бизнес за попытки нажиться на всеобщей панике во время эпидемии. Так на сайте правительства города сообщается о том, что Пекинское управление по рыночному надзору намерено оштрафовать на 3 млн юаней (порядка $435,6 тыс) одну из аптек, существенно повысившую цены на маски в условиях эпидемии пневмонии.

      В сообщении говорится, что в сложившейся ситуации управление по рыночному надзору Пекина “прилагает все усилия для обеспечения контроля над ценами на защитные средства, серьезно расследует и строго наказывает любые спекуляции, в частности взвинчивание цен на средства защиты, медикаменты, средства дезинфекции”.

      Ведомство отмечает, что в ходе проверок, проводившихся с 23 января, было возбуждено 31 дело о нарушении ценовой политики. Причем 15 из них завели 28 января.

      Штраф в три миллиона юаней грозит аптеке "Цзиминь кантай", расположенной в городском районе Фэнтай. Расследование в отношении этой торговой точки начали 23 января: ее подозревают в повышении цен на защитные маски N95, рекомендованные в условиях эпидемии пневмонии нового типа. В сообщении правительства отмечается, что управление уже передало аптеке уведомление о слушании по административному наказанию, а также уведомление о намерении взыскать штраф в размере 3 млн юаней.

      Как писали ранее “Вести. Экономика”, по состоянию на 29 января Госкомитет по делам здравоохранения КНР располагает информацией о 5974 случаях заражения пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, достигло 5 974 человек. От заболевания умерли 132 человек.

      Рубрики: Ретейл, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Китай, штраф, Пекин, эпидемия, завышение цен, коронавирус, уханьская пневмония, 2019-nCoV, маска №95

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить