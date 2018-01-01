Стало известно, какую доходность пенсий в 2019 году показал ВЭБ

Объем пенсионных накоплений граждан в ВЭБе в 2019 г. вырос до 1,8 трлн руб.

Москва, 29 января - "Вести.Экономика".Как следует из данных Пенсионного фонда России, доходность пенсионных накоплений по расширенному портфелю составила 8,7% годовых. Доходность пенсионных накоплений по портфелю государственных ценных бумаг составила 12,14%.В 2018 г. доходность ВЭБа по расширенному портфелю составила 6,07%, по портфелю государственных ценных бумаг - 8,65%.По итогам прошлого года госкорпорация получила доходы от инвестирования накоплений по расширенному портфелю в размере 146,8 млрд руб., что выше уровня 2018 г. на 44%. Инвестиционный доход по портфелю госбумаг вырос до 3,5 млрд руб. по сравнению с 2,4 млрд руб. за 2018 г.Объем пенсионных накоплений граждан в госкорпорации, выполняющей функции государственной управляющей компании, за 2019 г. увеличился почти на 5% до 1,8 трлн руб. В данный момент ГУК управляет накоплениями 39 млн будущих пенсионеров, чьи накопления формируются в ПФР.По данным Росстата, в 2019 г. инфляция в России составила 3%.