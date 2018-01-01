ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Стало известно, какую доходность пенсий в 2019 году показал ВЭБ

      08:11Распечатать
      Москва, 29 января - "Вести.Экономика". Объем пенсионных накоплений граждан в ВЭБе в 2019 г. вырос до 1,8 трлн руб.

      Как следует из данных Пенсионного фонда России, доходность пенсионных накоплений по расширенному портфелю составила 8,7% годовых. Доходность пенсионных накоплений по портфелю государственных ценных бумаг составила 12,14%.

      В 2018 г. доходность ВЭБа по расширенному портфелю составила 6,07%, по портфелю государственных ценных бумаг - 8,65%.

      По итогам прошлого года госкорпорация получила доходы от инвестирования накоплений по расширенному портфелю в размере 146,8 млрд руб., что выше уровня 2018 г. на 44%. Инвестиционный доход по портфелю госбумаг вырос до 3,5 млрд руб. по сравнению с 2,4 млрд руб. за 2018 г.

      Объем пенсионных накоплений граждан в госкорпорации, выполняющей функции государственной управляющей компании, за 2019 г. увеличился почти на 5% до 1,8 трлн руб. В данный момент ГУК управляет накоплениями 39 млн будущих пенсионеров, чьи накопления формируются в ПФР.

      По данным Росстата, в 2019 г. инфляция в России составила 3%.

      Рубрики: Институты развития

      Метки: Россия, доходность, пенсионные накопления, ГУК, "ВЭБ.РФ", расширенный портфель, портфель госбумаг

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить