ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Рост производственной активности в Китае, вероятно, остановился в январе

      08:59Распечатать
      Москва, 29 января - "Вести.Экономика". Деловая активность в производственном секторе Китая, вероятно, застопорилась в январе после двух месяцев скромного роста, показал опрос Reuters.

      Фото: EPA/YU FANGPING

      Официальный индекс деловой активности (Purchasing Managers Index, PMI) в производственном секторе Китая, согласно среднему прогнозу 29 опрошенных Reuters экономистов, упал до нейтральной отметки 50 пунктов с 50,2 в декабре. Ожидается, что данные будут опубликованы в пятницу.

      Показатель ниже 50 пунктов отражает снижение активности, выше - рост активности.

      Ссылки по теме

      В период празднования китайского Нового года, которое в этом году началось 25 января, производственная активность традиционно снижается. Многие предприятия сокращают операции или полностью закрываются на неделю или более, чтобы позволить миллионам рабочих вернуться домой на праздники.

      В этом году, однако, ситуация усугубляется вспышкой нового типа коронавируса.

      Как сообщали "Вести.Экономика", правительство Китая продлило новогодние каникулы на три дня до 2 февраля в попытке сдержать распространение вируса.

      Власти также ввели транспортные ограничения и жесткие меры общественного здравоохранения, которые в значительной степени сказываются на транспортном и туристическом секторах, а также на розничной торговле.

      За последние несколько недель в Китае от вируса умерли более 130 человек, и почти 6 тыс. человек заразились.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Китай, PMI, производственная активность

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить