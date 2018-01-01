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      Гонконгские акции упали более чем на 2% на фоне опасений по поводу коронавируса

      11:32Распечатать
      Москва, 29 января - "Вести.Экономика". Акции Гонконга резко снизились в среду, когда рынки возобновили работу после праздника, на фоне опасений по поводу распространения нового типа коронавируса.

      Фото: EPA/ALEX HOFFORD

      Индекс Hang Seng по итогам торгов упал на 2,8%.

      Пострадали акции авиакомпаний и страховщиков. Акции China Eastern Airlines и China Southern Airlines упали более чем на 3%.

      Акции страховой компании AIA упали на 2,65%, China Life Insurance - на 3,6%.

      Власти Гонконга в субботу решили ввести повышенный уровень тревоги в связи с распространением коронавируса. Это предполагает принятие целого ряда мер, включая продление школьных каникул.

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      Как сообщали "Вести.Экономика", во вторник лидер Гонконга Кэрри Лэм объявила о планах приостановить высокоскоростное железнодорожное и паромное сообщение с материковым Китаем, чтобы ограничить распространение вируса.

      За последние несколько недель в Китае от вируса умерли более 130 человек, и почти 6 тыс. человек заразились. Власти ввели транспортные ограничения и жесткие меры общественного здравоохранения, которые в значительной степени сказываются на транспортном и туристическом секторах, а также на розничной торговле.

      Рынки в Китае остаются закрытыми в среду в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.

      Между тем, японский Nikkei 225 в среду вырос на 0,71%, закрывшись на отметке 23379,40 пункта. Индекс Topix прибавил 0,45%, завершив торги на отметке 1699,95 пункта.

      Южнокорейский Kospi по итогам торгов вырос на 0,39% до 2185,28 пункта.

      В Австралии индекс S&P/ASX 200 прибавил 0,53% и оказался на отметке 7031,50 пункта к закрытию торгов.

      Фондовые индексы США выросли во вторник. Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка подскочил на 187,05 пункта (0,66%) до 28722,85 пункта.

      S&P 500 прибавил 32,61 пункта (1,02%) и закрылся на уровне 3276,24 пункта.

      Nasdaq Composite вырос на 130,37 пункта (1,43%) до 9269,68 пункта.

      Рубрики: Акции, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Япония, Австралия, Китай, акции, Азия, Гонконг, Южная Корея, фондовые индексы, вирус, коронавирус

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